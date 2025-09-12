‘इसे खत्म कर दे, छोड़ना मत…’ जिस बॉयफ्रेंड से करवा रही थी पति की हत्या उसकी ही मिली लाश

फिलहाल बीरप्पा का एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है और खतरे से बाहर हैं। उनकी शिकायत पर इंडी पुलिस ने सुनंदा को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि सिद्धाप्पा को फरार घोषित किया था। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब सिद्धाप्पा का एक वीडियो सामने आया इस वीडियो में सिद्धाप्पा ने खुद घटना की रात की पूरी कहानी बताई, लेकिन वह सुनंदा पर ही सारा दोष मढ़ते नजर आए। वीडियो में सिद्धाप्पा ने कहा कि वह और सुनंदा पिछले ढाई साल से रिश्ते में थे। दोनों के खेत सटे हुए थे, लेकिन जब बीरप्पा का परिवार इंडी शिफ्ट हुआ, तो रिश्ता जारी रहा। सिद्धाप्पा ने दावा किया कि सुनंदा ने ही हत्या की साजिश रची और उसे फंसाने की कोशिश की।