‘इसे खत्म कर दे, छोड़ना मत…’ जिस बॉयफ्रेंड से करवा रही थी पति की हत्या उसकी ही मिली लाश

कर्नाटक के विजयपुरा जिले के इंडी कस्बे से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां बीरप्पा मयप्पा पुजारी नामक 36 वर्षीय व्यक्ति अपनी पत्नी सुनंदा और उसके प्रेमी सिद्धाप्पा क्यातकरी के हाथों हत्या के प्रयास का शिकार होने से बाल-बाल बच गया। घटना की रात को घर में घुस आए हमलावरों ने बीरप्पा को गला दबाकर मारने की कोशिश की, लेकिन पड़ोसियों की सतर्कता ने उनकी जान बचाई। इस मामले में सुनंदा की भूमिका सबसे चौंकाने वाली है, जो कथित तौर पर पूरी साजिश की मास्टरमाइंड थी।
घटना आधी रात को हुई जब बीरप्पा अपने किराए के घर में सो रहे थे, जहां उनकी पत्नी सुनंदा (29 वर्ष) और दो बच्चे भी रहते हैं। पुलिस के अनुसार, सुनंदा ने सिद्धाप्पा और एक अन्य साथी के साथ मिलकर हत्या की योजना बनाई थी। हमले के दौरान सुनंदा ने बीरप्पा की छाती पर बैठकर उनका गला दबाने की कोशिश की, जबकि सिद्धाप्पा और साथी ने उनके गले और निजी अंगों पर हमला किया। बीरप्पा ने किसी तरह शोर मचाया और एक कूलर को लात मारकर पड़ोसियों को जागृत कर दिया। इससे हमलावर भाग निकले, लेकिन बीरप्पा गंभीर रूप से घायल हो गए।
फिलहाल बीरप्पा का एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है और खतरे से बाहर हैं। उनकी शिकायत पर इंडी पुलिस ने सुनंदा को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि सिद्धाप्पा को फरार घोषित किया था। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब सिद्धाप्पा का एक वीडियो सामने आया इस वीडियो में सिद्धाप्पा ने खुद घटना की रात की पूरी कहानी बताई, लेकिन वह सुनंदा पर ही सारा दोष मढ़ते नजर आए। वीडियो में सिद्धाप्पा ने कहा कि वह और सुनंदा पिछले ढाई साल से रिश्ते में थे। दोनों के खेत सटे हुए थे, लेकिन जब बीरप्पा का परिवार इंडी शिफ्ट हुआ, तो रिश्ता जारी रहा। सिद्धाप्पा ने दावा किया कि सुनंदा ने ही हत्या की साजिश रची और उसे फंसाने की कोशिश की।
यह वीडियो सिद्धाप्पा की आखिरी तस्वीर साबित हुई। वीडियो वायरल होने के करीब 10 दिनों बाद, 11 सितंबर को सिद्धाप्पा का शव एक पेड़ से लटका मिला। पुलिस इसे आत्महत्या मान रही है, लेकिन मामले की पड़ताल जारी है। वीडियो को महत्वपूर्ण सबूत माना जा रहा है, जो पुलिस को घटना की सच्चाई उजागर करने में मददगार साबित हो रहा है।
बीरप्पा ने बताया कि उन्हें सुनंदा के सिद्धाप्पा के साथ अवैध संबंधों का शक था। कुछ दिन पहले उन्होंने दोनों को फोन पर बात करते पकड़ा और चेतावनी दी थी। परिवार ने कर्ज चुकाने के लिए जमीन बेचकर इंडी शिफ्ट किया था, लेकिन संबंधों ने विवाद को जन्म दिया। पुलिस का कहना है कि सुनंदा अवैध रिश्ते को बिना बाधा के जारी रखना चाहती थी, इसलिए हत्या की साजिश रची गई।
सुनंदा की गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। वह न केवल साजिश में शामिल थी, बल्कि हमले के दौरान सक्रिय भूमिका निभाई। एक अन्य साथी की भी तलाश जारी है। पुलिस ने आईपीसी की धारा 307 (हत्या का प्रयास) और अन्य संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।