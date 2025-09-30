करूर भगदड़ पर अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में फेमस यूट्यूबर गिरफ्तार

करूर टाउन पुलिस ने गेराल्ड की गिरफ्तारी से कुछ घंटे पहले टीवीके के वरिष्ठ पदाधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। इनमें टीवीके के चुनाव अभियान प्रबंधन के महासचिव एन. आनंद उर्फ 'बुस्सी' आनंद, राज्य संयुक्त सचिव निर्मल कुमार और करूर पश्चिम जिला सचिव मथियाझगन शामिल हैं। मथियाझगन को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है और उनसे विशेष पुलिस दल पूछताछ कर रहा है। करूर न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट संख्या 1 में दर्ज मामले में भारतीय दंड संहिता की पांच धाराओं का उल्लेख है, जिनमें लापरवाही से मौत और जन सुरक्षा आदेशों की अवहेलना शामिल है।