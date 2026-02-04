इंजन से निकलने लगीं लपटें? काठमांडू-इस्तांबुल फ्लाइट की कोलकाता में इमरजेंसी लैंडिंग

अधिकारियों ने बताया कि इस घटना के बाद काठमांडू के त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भी आपातकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई, क्योंकि विमान के उड़ान भरने के तुरंत बाद उसके दाहिने इंजन में आग लग गई थी। त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के महाप्रबंधक टेक्नाथ सीताउला ने बताया कि तुर्की एयरलाइंस की उड़ान संख्या 'टीएचवाई-727' में उड़ान भरने के चार मिनट के भीतर ही आग लग गई। विमान के दाहिने इंजन में आग लगी। यह विमान दोपहर 1:28 बजे (स्थानीय समय) रवाना हुआ था।