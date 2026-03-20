कठुआ रेप केस में बढ़ी वकील दीपिका पुष्कर की मुश्किलें, पुलिस पर लगाए ये आरोप

कुछ समय के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ने वाली और फिर वापसी करने वाली दीपिका ने कहा कि रसाना मामले के बाद उन्हें सामाजिक और पेशेवर तौर पर अलगाव का सामना करना पड़ा। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर मुझसे या मेरे परिवार से कुछ होता है, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी जम्मू सुरक्षा के आईजीपी पर होगी। धमकी का मूल्यांकन करने के लिए कोई ठोस एसओपी नहीं हैं। इसके साथ ही उन्होंने भारत के मुख्य न्यायाधीश और जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को भी पत्र लिखा है।