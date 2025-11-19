Patrika LogoSwitch to English

श्रीनगर के गुरुद्वारे पहुंचे केजरीवाल और CM मान, कहा- अगली पीढ़ियों तक गुरु साहिब की कहानी पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आज इस इतने पवित्र स्थान पर आने का अवसर प्राप्त हुआ। इस यात्रा में शामिल होने का मुझे सौभाग्य मिला है।

चंडीगढ़ पंजाब

image

Ashib Khan

Nov 19, 2025

अरविंद केजरीवाल के साथ सीएम भगवंत मान (Photo-X @ArvindKejriwal)

श्री गुरु तेग बहादुर साहिब की 350वीं शहीदी शताब्दी के अवसर पर पंजाब सरकार द्वारा श्रीनगर में आयोजित नगर कीर्तन कार्यक्रम में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल शामिल हुए। वहीं इस नगर कीर्तन में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी शामिल हुए और माथा टेक कर गुरु साहिब जी से आशीर्वाद लिया। इस दौरान अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान ने नगर कीर्तन जत्थे को श्रीनगर से आनंदपुर साहिब के लिए रवाना किया।

यह जत्था 22 नवंबर को आनंदपुर पहुंचेगा, जहां पंजाब सरकार द्वारा श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के शहीदी दिवस के अवसर पर कई भव्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

खुद को भाग्यशाली समझता हूं-केजरीवाल

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आज इस इतने पवित्र स्थान पर आने का अवसर प्राप्त हुआ। इस यात्रा में शामिल होने का मुझे सौभाग्य मिला है। इसके लिए मैं खुद को बहुत भाग्यशाली समझता हूं। श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी की मानवता की रक्षा, त्याग और बलिदान की अमर कहानी अगली पीढ़ियों तक पहुंचना हमारी जिम्मेदारी है। हर किसी को श्री गुरु तेग बहादुर के अद्वितीय साहस, निडरता और मानवता के संदेश को अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए।

अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि श्री गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहीदी शताब्दी के अवसर पर गुरुद्वारा साहिब छठी पातशाही, श्रीनगर में हुए पावन नगर कीर्तन में शामिल होना मेरे लिए सौभाग्य और एक आध्यात्मिक अनुभव रहा। 

उन्होंने आगे कहा- अब हमारा कर्तव्य है कि गुरु साहिब जी की मानवता की रक्षा, त्याग और बलिदान की अमर कहानी आने वाली पीढ़ियों तक पहुँचे ताकि हर बच्चा श्री गुरु तेग बहादुर जी के अद्वितीय साहस, निडरता और मानवता के संदेश को जान सके और उसे अपने जीवन में आत्मसात कर सके।

Published on:

19 Nov 2025 08:45 pm

Hindi News / National News / श्रीनगर के गुरुद्वारे पहुंचे केजरीवाल और CM मान, कहा- अगली पीढ़ियों तक गुरु साहिब की कहानी पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी

