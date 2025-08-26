AAP विधायक सौरभ भारद्वाज पर ED की कार्रवाई पर भड़के केजरीवाल, कहा- सरकार आवाज दबाना चाहती है

ED action on AAP MLA Saurabh Bharadwaj: दिल्ली के पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कार्रवाई पर सिसायत गरमा गई है। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सरकार विपक्ष की आवाज को दबाना चाहती है।
उन्होंने X पर लिखा कि सौरभ भारद्वाज के घर ED की रेड सरकार की ओर से एजेंसियों के दुरुपयोग का एक और मामला है। सरकार आम आदमी पार्टी के पीछे पड़ गई है। जिस तरह AAP को टारगेट किया जा रहा है, ऐसे इतिहास में किसी पार्टी को नहीं किया गया। अरविंद ने कहा कि आप को इसलिए टारेगट किया जा रहा है, क्योंकि आप के नेता भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सबसे मुखर आवाज हैं। हम हमेशा की तरह देश हित में गलत नीतियों और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे।"
दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने भी सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने X पर लिखा, 'सोमवार को पूरे देश ने प्रधानमंत्री की डिग्री पर सवाल उठाया। जब डिग्री का सच सामने आया तो ध्यान भटकाने के लिए सौरभ भारद्वाज पर ईडी की रेड कराई जा रही है। सवाल साफ था कि क्या प्रधानमंत्री की डिग्री फर्जी है? लेकिन उस सवाल का जवाब देने की हिम्मत नहीं पड़ी, इसलिए आम आदमी पार्टी के नेताओं पर रेड डाल दी गई।'
दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी ने कहा कि आज सौरभ भारद्वाज के यहां रेड क्यों हुई? पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री पर सवाल उठ रहे हैं। क्या मोदी जी की डिग्री फर्जी है? इस चर्चा से ध्यान हटाने के लिए ही यह रेड डाली गई है। जिस समय का केस बताया जा रहा है, उस समय सौरभ भारद्वाज मंत्री भी नहीं थे। यानी पूरा केस ही झूठा है।
दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने X पर लिखा कि भ्रष्टाचारियों की जमात में शामिल आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री पर आज जांच एजेंसी ने मेडिकल घोटाले के मामले में छापेमारी की है। हम यह बात पहले दिन से कहते आ रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार ने दिल्ली को लूटने का काम किया है। अस्पतालों के निर्माण, दवाइयों एवं उपकरणों की खरीद में तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज द्वारा बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया गया, जिसका परिणाम आज सबके सामने है।
अस्पताल निर्माण में कथित घोटाला मामले में सौरभ भारद्वाज के खिलाफ ईडी ने मंगलवार सुबह 13 ठिकानों पर छापे मारे। इनमें सौरभ भारद्वाज का आवास भी शामिल है। बताया जाता है कि यह घोटाला कथित तौर पर लगभग 5,590 करोड़ रुपये का है। 2018-2019 में आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने 24 अस्पतालों के निर्माण के लिए 5,590 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी दी थी। आईसीयू अस्पताल का निर्माण छह महीने में पूरा होना था, लेकिन तीन साल बाद भी काम अधूरा है।