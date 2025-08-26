AAP विधायक सौरभ भारद्वाज पर ED की कार्रवाई पर भड़के केजरीवाल, कहा- सरकार आवाज दबाना चाहती है

उन्होंने X पर लिखा कि सौरभ भारद्वाज के घर ED की रेड सरकार की ओर से एजेंसियों के दुरुपयोग का एक और मामला है। सरकार आम आदमी पार्टी के पीछे पड़ गई है। जिस तरह AAP को टारगेट किया जा रहा है, ऐसे इतिहास में किसी पार्टी को नहीं किया गया। अरविंद ने कहा कि आप को इसलिए टारेगट किया जा रहा है, क्योंकि आप के नेता भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सबसे मुखर आवाज हैं। हम हमेशा की तरह देश हित में गलत नीतियों और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे।"