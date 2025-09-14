CM और मंत्रियों के नाम से पहले अब लगाना होगा ‘बहु’, इस राज्य में सरकार ने जारी की नई अधिसूचना

केरल में पिनराई विजयन की सरकार ने कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। सरकार ने राज्य में नशे की समस्या को लेकर चिंता व्यक्त की है और मुख्य सचिव को एक नशा-विरोधी मुहिम का खाका तैयार करने का निर्देश दिया है। केरल में नशे की समस्या ने विकराल रूप ले लिया है, और सरकार इस समस्या का समाधान करने के लिए काम कर रही है।