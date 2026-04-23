सावधान! जानलेवा हुई गर्मी: ‘Heatstroke’ का खौफनाक रूप, लू से युवक की मौत, IMD ने जारी किया रेड अलर्ट

जानकारी के मुताबिक, सुनील कुमार बुधवार सुबह करीब 11 बजे अपने घर पर काम कर रहे थे। उस समय धूप और उमस बहुत अधिक थी। काम के दौरान अचानक तबीयत बिगड़ने और बेहोश होने के बाद उन्हें तुरंत स्थानीय क्लिनिक ले जाया गया। हालत गंभीर देखते हुए उन्हें एक निजी अस्पताल में शिफ्ट किया गया था। हालांकि, शुरुआती इलाज में उनकी सेहत में सुधार दिख रहा था, लेकिन गुरुवार तड़के उनकी स्थिति बिगड़ गई और उनका निधन हो गया। सुनील का अंतिम संस्कार शुक्रवार को किया जाएगा।