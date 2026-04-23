‘नेताओं को परोसी जाती है हॉस्टल की लड़कियां,’ पप्पू यादव का सनसनीखेज खुलासा

Pappu Yadav Controversial Statement: पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव के एक बयान ने सियासी हलकों में बड़ी बहस छेड़ दी है। उन्होंने दावा किया है कि राजनीति में आगे बढ़ने के लिए महिलाओं को कई तरह के दबावों और शोषण का सामना करना पड़ता है। उनके इस बयान के बाद विवाद बढ़ गया है और बिहार महिला आयोग ने उन्हें नोटिस भी भेजा है।