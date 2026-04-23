23 अप्रैल 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

‘नेताओं को परोसी जाती है हॉस्टल की लड़कियां,’ पप्पू यादव का सनसनीखेज खुलासा

Patna Hostel Girls Allegation: पप्पू यादव के महिलाओं को लेकर दिए गए बयान से बिहार की राजनीति में विवाद बढ़ गया है, जिसमें उन्होंने महिलाओं के शोषण और दबाव का मुद्दा उठाया।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Devika Chatraj

Apr 23, 2026

पप्पू यादव

Pappu Yadav Controversial Statement: पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव के एक बयान ने सियासी हलकों में बड़ी बहस छेड़ दी है। उन्होंने दावा किया है कि राजनीति में आगे बढ़ने के लिए महिलाओं को कई तरह के दबावों और शोषण का सामना करना पड़ता है। उनके इस बयान के बाद विवाद बढ़ गया है और बिहार महिला आयोग ने उन्हें नोटिस भी भेजा है।

क्या कहा पप्पू यादव ने?

एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान महिला आरक्षण से जुड़े सवाल पर बोलते हुए पप्पू यादव ने कहा कि राजनीति में कई महिलाएं बिना प्रभावशाली नेताओं के समर्थन के आगे नहीं बढ़ पातीं। उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कुछ नेता महिलाओं को गलत नजर से देखते हैं और उनका शोषण करते हैं।

स्टिंग ओप्रेशन में भी हुए खुलासे

उन्होंने यह भी कहा कि पटना के हॉस्टलों में रहने वाली लड़कियों को नेताओं के पास भेजा जाता है। साथ ही दावा किया कि एक अखबार के स्टिंग ऑपरेशन में भी इस तरह की बातें सामने आ चुकी हैं।

90% महिलाओं को झेलना पड़ता है दबाव

पप्पू यादव ने कहा कि लगभग 90% महिलाओं को राजनीति में आगे बढ़ने के लिए नेताओं के कमरों तक जाना पड़ता है। उन्होंने इस मुद्दे को सिर्फ राजनीति तक सीमित न बताते हुए कहा कि यह समस्या शिक्षा, कॉर्पोरेट और पुलिस सिस्टम में भी मौजूद है।

दूसरे सेक्टर में भी हो रहा गलत व्यवहार

उनके अनुसार शिक्षण संस्थानों में छात्राओं पर गलत नजर रखी जाती है, कॉर्पोरेट सेक्टर में भी महिलाओं को दबाव झेलना पड़ता है, पुलिस व्यवस्था में भी महिलाओं के साथ गलत व्यवहार होता है।

अश्लीलता पर भी उठाए सवाल

अपने बयान में पप्पू यादव ने अश्लील गानों का जिक्र करते हुए कहा कि समाज में इस तरह की चीजों को बढ़ावा दिया जा रहा है, जो महिलाओं के प्रति गलत सोच को बढ़ाती हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर ऐसे कंटेंट को प्रमोट कौन कर रहा है।

महिला आयोग के नोटिस पर तीखी प्रतिक्रिया

बिहार महिला आयोग द्वारा नोटिस भेजे जाने पर पप्पू यादव ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि जिन लोगों पर खुद कई विवाद हैं, वही उन्हें नोटिस भेज रहे हैं। उन्होंने यहां तक कहा कि उन्होंने इस नोटिस को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया और वह इस मुद्दे पर बोलना बंद नहीं करेंगे।

बढ़ा राजनीतिक विवाद

पप्पू यादव के इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। कई लोगों ने इसे महिलाओं का अपमान बताया है, जबकि कुछ लोग इसे समाज की सच्चाई बताने की कोशिश मान रहे हैं।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Bihar news

Published on:

23 Apr 2026 04:14 pm

Hindi News / National News / ‘नेताओं को परोसी जाती है हॉस्टल की लड़कियां,’ पप्पू यादव का सनसनीखेज खुलासा

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

ईरान -इजरायल के युद्ध के बीच पश्चिम एशिया से 12 लाख से ज्यादा यात्री भारत लौटे, MEA ने दिया अपडेट

राष्ट्रीय

ट्रंप के ‘धरती पर नरक’ वाले पोस्ट पर आ गया भारत का बयान, क्या इससे भारत-अमेरिका के रिश्तों पर पड़ेगा असर?

randhir jaiswal
राष्ट्रीय

भारत के लिए अच्छी ख़बर, फ्रांस ने अपने हवाई अड्डों पर भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा नियमों में ढील दी

France transit visa for indian travellers
राष्ट्रीय

मौत से पहले दरिंदे से भिड़ गई थी IRS की बेटी, शरीर पर मिले संघर्ष के निशान: AIIMS पोस्टमार्टम

Kailash Hills Rape Murder Case
राष्ट्रीय

West Bengal Election 2026: ममता के लिए सबसे मुश्किल चुनाव क्यों? 5 कारण

Bengal election 2026
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.