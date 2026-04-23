मौत से पहले दरिंदे से भिड़ गई थी IRS की बेटी, शरीर पर मिले संघर्ष के निशान: AIIMS पोस्टमार्टम

आईआरएस अधिकारी की बेटी की हत्या के आरोपी से पूछताछ में पता चला है कि लड़की पर हमला किया और उसकी हत्या की। हत्या के बाद उसके शव को घर की पहली मंजिल से सीढ़ियों से नीचे घसीटा ताकि नकदी से भरे लॉकर को खोलने के लिए उसके अंगूठे के निशान का इस्तेमाल कर सके। पुलिस सूत्रों ने बताया था कि उसने पीड़िता से लॉकर खोलने के लिए कहा, लेकिन उसने इनकार कर दिया। जब उसने उसे जबरदस्ती खोलने की कोशिश की, तो उसने विरोध किया। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि उस समय आरोपी ने एक भारी वस्तु से हमला किया। इसके बाद वह जमीन पर गिर गई।