23 अप्रैल 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

‘सिर्फ एक बिहारी बाबू नहीं, मैं एक बंगाली बाबू हूं’: वोट डालने के बाद शत्रुघ्न सिन्हा ने ऐसा क्यों कहा

TMC MP Shatrughan Sinha Statement: शत्रुघ्न सिन्हा ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया के प्रति अपनी पहचान और प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए कहा कि मैं सिर्फ बिहारी बाबू नहीं हूं, मैं एक बंगाली बाबू हूं और मैं वास्तव में एक हिंदुस्तानी बाबू हूं।

2 min read
Google source verification

कोलकाता

image

Shaitan Prajapat

Apr 23, 2026

Shatrughan Sinha

Shatrughan Sinha

West Bengal Election 2026: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग जारी है। पहले चरण में 16 जिलों के 152 विधानसभा क्षेत्रों में आज सुबह 7 बजे से मतदान जारी है। सुबह से ही कई मतदान केंद्रों के बाहर लंबी कतारें देखी गईं, जो शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में मतदाताओं के उच्च उत्साह को दर्शाता है। दोपहर 1 बजे तक वोटिंग प्रतिशत काफी ज़्यादा रहा और 62.18 प्रतिशत दर्ज किया गया। तृणमूल कांग्रेस सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने भी अपना वोट डाला। मताधिकार का प्रयोग करने के बाद उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ एक बिहारी बाबू नहीं, एक बंगाली बाबू हूं।

सिन्हा ने आसनसोल में पहली बार डाला वोट

टीएससी सांसद सिन्हा ने मतदार केंद्र के बाहर कहा कि मैं अपना वोट डालने जा रहा हूं। बंगाल में पहली बार आसनसोल में मैं इन लोगों के साथ मतदान करने जा रहा हूं। मैं अपने अधिकार का प्रयोग करने जा रहा हूं और एक मतदाता के रूप में अपना कर्तव्य पूरा करने जा रहा हूं।

'मैं सिर्फ बिहारी बाबू नहीं हूं, मैं एक बंगाली बाबू हूं'

शत्रुघ्न सिन्हा ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया के प्रति अपनी पहचान और प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए कहा कि मैं सिर्फ बिहारी बाबू नहीं हूं, मैं एक बंगाली बाबू हूं और मैं वास्तव में एक हिंदुस्तानी बाबू हूं। मतदान एक राष्ट्रीय कर्तव्य है, और मैंने इसे हमेशा पूरा किया है और आगे भी करता रहूंगा।

वोटिंग के दौरान मिलीं 635 शिकायतें

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, दोपहर 1 बजे तक वोटिंग प्रतिशत काफी ज्यादा रहा और 62.18 प्रतिशत दर्ज किया गया। चुनाव आयोग को सुबह 11 बजे तक मतदान से संबंधित कुल 635 शिकायतें मिलीं, इनमें से 260 शिकायतें मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में भौतिक रूप से प्रस्तुत की गईं, जबकि 375 सी-विजिल ऐप के माध्यम से दर्ज की गईं।

इन जिलों में हो रहा मतदान

इस चरण में चुनाव होने वाले जिलों में कूच बिहार, दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार, उत्तर और दक्षिण दिनाजपुर और उत्तर बंगाल में मालदा, साथ ही दक्षिण बंगाल में मुर्शिदाबाद, पूर्व और पश्चिम मिदनापुर, झारग्राम, पुरुलिया, बांकुरा, पश्चिम बर्दवान और बीरभूम शामिल हैं। आपको बता दें कि बाकी 142 विधानसभा क्षेत्रों के लिए दूसरे चरण का मतदान 29 अप्रैल को होगा और वोटों की गिनती 4 मई को होगी।

ये भी पढ़ें

मतदान के दौरान बंगाल में हिंसा, जानिए कहां-कहां मारपीट, तोड़फोड़, आगजनी के मामले आए सामने
राष्ट्रीय
image

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

West Bengal

West Bengal Elections 2026

Updated on:

23 Apr 2026 04:01 pm

Published on:

23 Apr 2026 04:00 pm

Hindi News / National News / ‘सिर्फ एक बिहारी बाबू नहीं, मैं एक बंगाली बाबू हूं’: वोट डालने के बाद शत्रुघ्न सिन्हा ने ऐसा क्यों कहा

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

ईरान -इजरायल के युद्ध के बीच पश्चिम एशिया से 12 लाख से ज्यादा यात्री भारत लौटे, MEA ने दिया अपडेट

राष्ट्रीय

ट्रंप के ‘धरती पर नरक’ वाले पोस्ट पर आ गया भारत का बयान, क्या इससे भारत-अमेरिका के रिश्तों पर पड़ेगा असर?

randhir jaiswal
राष्ट्रीय

भारत के लिए अच्छी ख़बर, फ्रांस ने अपने हवाई अड्डों पर भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा नियमों में ढील दी

France transit visa for indian travellers
राष्ट्रीय

मौत से पहले दरिंदे से भिड़ गई थी IRS की बेटी, शरीर पर मिले संघर्ष के निशान: AIIMS पोस्टमार्टम

Kailash Hills Rape Murder Case
राष्ट्रीय

West Bengal Election 2026: ममता के लिए सबसे मुश्किल चुनाव क्यों? 5 कारण

Bengal election 2026
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.