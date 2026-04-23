‘सिर्फ एक बिहारी बाबू नहीं, मैं एक बंगाली बाबू हूं’: वोट डालने के बाद शत्रुघ्न सिन्हा ने ऐसा क्यों कहा

West Bengal Election 2026: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग जारी है। पहले चरण में 16 जिलों के 152 विधानसभा क्षेत्रों में आज सुबह 7 बजे से मतदान जारी है। सुबह से ही कई मतदान केंद्रों के बाहर लंबी कतारें देखी गईं, जो शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में मतदाताओं के उच्च उत्साह को दर्शाता है। दोपहर 1 बजे तक वोटिंग प्रतिशत काफी ज़्यादा रहा और 62.18 प्रतिशत दर्ज किया गया। तृणमूल कांग्रेस सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने भी अपना वोट डाला। मताधिकार का प्रयोग करने के बाद उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ एक बिहारी बाबू नहीं, एक बंगाली बाबू हूं।