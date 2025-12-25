गर्भवती महिला को पार्टनर ने गर्म इस्त्री से जलाया, छह महीने से चल रही थी मारपीट; जानें पूरा मामला

Domestic violence: केरल के कोझिकोड जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना (Kozhikode Crime News) सामने आई है। कोडेंचेरी इलाके में एक गर्भवती महिला (Pregnant Woman Tortured) को उसके लिव-इन पार्टनर ने कथित तौर पर गर्म इस्त्री से हमला कर गंभीर रूप से जला दिया (Domestic violence)। महिला के हाथों, पैरों और शरीर के कई हिस्सों पर जलने के गहरे निशान हैं। डॉक्टरों का कहना है कि उसकी हालत गंभीर बनी हुई है और इलाज जारी है। यह घटना तब हुई जब आरोपी शाहिद रहमान नशे की हालत में घर लौटा। गुस्से में उसने गर्म इस्त्री उठाई और महिला पर हमला कर दिया (Kerala Domestic Violence)। महिला चीखती-चिल्लाती रही, लेकिन कोई भी मदद करने के लिए नहीं पहुंचा। पिछले चार दिनों से वह घर में कैद जैसी स्थिति में थी। आरोपी उसे बाहर नहीं जाने देता था और खाना भी ठीक से नहीं देता था। भूख और डर के बीच वह किसी तरह जीवित थी।