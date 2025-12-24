युवती नहीं मानी तो सिरफिरे युवक ने सरेआम की छेड़छाड़, प्रपोजल ठुकराने पर खींचे कपड़े

पुलिस ने कहा कि युवती की शिकायत पर FIR दर्ज कर लगी गई है। आरोपी युवक की तलाश जारी है। मामले को गंभीरता से लिया गया है और जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है और चश्मदीदों से भी पूछताछ की जा रही है। बेंगलुरु के रहवासियों ने घटना को लेकर आक्रोश जाहिर करते हुए आरोपी को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग की है।