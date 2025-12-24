युवती नहीं मानी तो सिरफिरे युवक ने सरेआम की छेड़छाड़, प्रपोजल ठुकराने पर खींचे कपड़े

प्रतीकात्मक तस्वीर
बेंगलुरु में सिरफिरे आशिक ने युवती से सरेआम छेड़खानी की है। ज्ञानभारती थाना में युवती ने घटना को लेकर मामले की शिकायत दर्ज कराई है। आरोप है कि युवक, युवती द्वारा प्रपोजल ठुकराने से नाराज था। उसने बीच सड़क पर युवती का रास्ता रोका और उसके कपड़े खीचें। आरोपी ने युवती के साथ अभद्रता की।
पुलिस ने कहा कि आरोपी की पहचान कर ली गई है। आरोपी नवीन कुमार कार से मौके पर पहुंचा था। उसने युवती को सड़क पर रोका और बदसलूकी शुरू कर दी। युवती मदद के लिए चिल्लाने लगी। आरोपी युवक इसके बावजूद उसे गलत तरीके से छूता रहा। उसके कपड़े खींचने की कोशिश की, जिससे सड़क पर अफरा-तफरी मच गई।
पुलिस ने आगे बताया कि आरोपी युवक और युवती की दोस्ती इंस्टाग्राम पर साल भर पहले हुई थी। शुरुआत में दोनों के बीच बातचीत हुई, लेकिन बाद में आरोपी उस पर प्रेम प्रस्ताव स्वीकार करने का दबाव बनाने लगा। युवती ने जब इसका विरोध किया, तो कथित तौर पर आरोपी का व्यवहार आक्रामक हो गया।
पीड़िता ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि आरोपी युवक की हरकतों से परेशान होकर उसने टेलीकॉलर का जॉब छोड़ दिया। रहने के लिए भी दूसरी पीजी में शिफ्ट हो गई। इसके बावजूद आरोपी ने उसका पीछा करना बंद नहीं किया। घटना वाले दिन भी आरोपी इसी सिलसिले में वहां पहुंचा और सरेआम हरकत की।
पुलिस ने कहा कि युवती की शिकायत पर FIR दर्ज कर लगी गई है। आरोपी युवक की तलाश जारी है। मामले को गंभीरता से लिया गया है और जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है और चश्मदीदों से भी पूछताछ की जा रही है। बेंगलुरु के रहवासियों ने घटना को लेकर आक्रोश जाहिर करते हुए आरोपी को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग की है।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग