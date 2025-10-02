गांधी जयंती पर सियासी तूफान: पिनराई विजयन का RSS पर हमला, गांधी की स्मृति से बेचैनी का दावा

कांग्रेस नेता के. मुरलीधरन ने तिरुवनंतपुरम में गांधी दर्शन कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए केंद्र सरकार की निंदा की। उन्होंने RSS के लोगो के साथ 100 रुपये का सिक्का जारी करने को 'निंदनीय' बताया। मुरलीधरन ने कहा, जिन लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का साथ दिया, उन्हें इस देश का भविष्य तय करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। उन्होंने संघ पर इतिहास को अपने 'वैचारिक एजेंडे' के अनुरूप फिर से लिखने का आरोप लगाया और इसे भारत के 'लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष आधार' के लिए खतरा बताया।