शादी के लिए इस्लाम धर्म अपनाने का बनाया दबाव, 23 साल की प्रेमिका ने कर ली आत्महत्या; मां ने बताई पूरी कहानी

केरल से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। जहां एक 23 वर्षीय छात्रा सोना एल्धोसे ने आत्महत्या कर ली है। वह टीचर ट्रेनिंग का कोर्स कर रही थी। इस मामले को लेकर कोठामंगलम में पुलिस ने परवूर निवासी रमीस को हिरासत में लिया है।
छात्रा की मां ने कहा कि उनकी बेटी सोना रमीस (आरोपी) से प्यार करती थी। वह उसे धर्म परिवर्तन के लिए बार बार मजबूर कर रहा था।
लड़की की मां ने कहा कि पिछले हफ्ते रमीस उसे धर्म परिवर्तन कराने के लिए पोन्नानी ले जाने का प्रयास कर रहा है, जिसका सोना ने विरोध भी किया। इसपर सोना को उसने बंधक बनाकर पीटा था।
मृतका की मां ने आगे बताया कि रमीस ने सोना से कहा था कि उससे शादी करने के लिए धर्म बदलना पड़ेगा, लेकिन लड़की ने उसकी बात मानने से साफ इनकार कर दिया। सोना ने कहा कि वह कोर्ट में रजिस्टर्ड मैरेज को तैयार है, लेकिन धर्म परिवर्तन नहीं करेगी।
महिला के साथ दुर्व्यवहार और धर्म परिवर्तन के दबाव के सबूत सामने आने के बाद, रमीस पर आत्महत्या के लिए उकसाने और शारीरिक हमले जैसे आरोप लगे हैं। सोना शनिवार को अपने घर में लटकी हुई पाई गई।
रविवार को पुलिस को मिले उसके सुसाइड नोट में रमीस पर शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न, उसे एक कमरे में बंद करने और शादी से पहले धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया गया है।
उसने यह भी आरोप लगाया कि रमीस के परिवार के सदस्यों और दोस्तों ने भी उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव डाला और कहा कि धर्म परिवर्तन के बाद ही शादी हो सकती है।
पुलिस का कहना है कि उन्हें व्हाट्सएप चैट से सबूत मिले हैं, जिसमें दिखाया गया है कि जब सोना ने कहा कि वह आत्महत्या कर सकती है, तो रमीस ने 'करो यार' कहा था।
जांचकर्ताओं का यह भी दावा है कि उनके पास रमीस द्वारा उस पर हमला करने के भी सबूत हैं। उसके परिवार के सदस्यों को सह-आरोपी बनाए जाने की संभावना है।
बताया जा रहा है कि दोनों का रिश्ता कॉलेज के दौरान शुरू हुआ और बाद में आगे बढ़ गया। इसके बाद दोनों ने शादी पर चर्चा की थी, लेकिन रमीस के रिश्तेदारों ने धर्म परिवर्तन पर जोर दिया। इसके साथ चेतावनी दी कि ऐसा न करने पर उसे मस्जिद से बहिष्कृत कर दिया जाएगा।
सोना शुरू में धर्म बदलने को तैयार हो गई थी, लेकिन अपने पिता के हाल ही में हुए निधन के कारण उसने इस प्रक्रिया में देरी कर दी। उसके भाई ने आरोप लगाया कि अनैतिक तस्करी के एक मामले में रमीस की पहले हुई गिरफ्तारी के बावजूद, सोना ने उसे माफ कर दिया।
हाल ही में, रमीस उसे एक दोस्त से मिलने के बहाने अपने घर ले गया, उसे एक कमरे में बंद कर दिया और उसके साथ मारपीट की।
उसने उसे धर्म परिवर्तन के लिए पोन्नानी ले जाने के लिए एक गाड़ी भी तैयार की, लेकिन जब उसने मना कर दिया, तो उसने उसे मरने के लिए कह दिया।
बता दें कि रमीस कोच्चि हवाई अड्डे पर अस्थायी कर्मचारी के रूप में काम करता है। अब पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। आरोपी से पूछताछ जारी है।