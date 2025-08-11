11 अगस्त 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

शादी के लिए इस्लाम धर्म अपनाने का बनाया दबाव, 23 साल की प्रेमिका ने कर ली आत्महत्या; मां ने बताई पूरी कहानी

केरल में 21 वर्षीय छात्रा सोना एल्धोसे ने आत्महत्या कर ली। आरोप है कि उसका प्रेमी रमीस उसे धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर कर रहा था और उसके इनकार करने पर उसे बंधक बनाकर पीटा भी गया था। पुलिस ने रमीस को हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच कर रही है

कोच्चि

Mukul Kumar

Aug 11, 2025

23 वर्षीय छात्रा सोना एल्धोसे। फोटो- IANS

केरल से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। जहां एक 23 वर्षीय छात्रा सोना एल्धोसे ने आत्महत्या कर ली है। वह टीचर ट्रेनिंग का कोर्स कर रही थी। इस मामले को लेकर कोठामंगलम में पुलिस ने परवूर निवासी रमीस को हिरासत में लिया है।

छात्रा की मां ने कहा कि उनकी बेटी सोना रमीस (आरोपी) से प्यार करती थी। वह उसे धर्म परिवर्तन के लिए बार बार मजबूर कर रहा था।

लड़की की मां ने कहा कि पिछले हफ्ते रमीस उसे धर्म परिवर्तन कराने के लिए पोन्नानी ले जाने का प्रयास कर रहा है, जिसका सोना ने विरोध भी किया। इसपर सोना को उसने बंधक बनाकर पीटा था।

ये भी पढ़ें

सांसदों के लिए 184 नए फ्लैट्स का उद्घाटन, एक टावर का नाम ‘कोसी’; PM के संबोधन ने बिहार चुनाव से पहले मचाई खलबली!
राष्ट्रीय
image

शादी के लिए धर्म बदलने का दबाव

मृतका की मां ने आगे बताया कि रमीस ने सोना से कहा था कि उससे शादी करने के लिए धर्म बदलना पड़ेगा, लेकिन लड़की ने उसकी बात मानने से साफ इनकार कर दिया। सोना ने कहा कि वह कोर्ट में रजिस्टर्ड मैरेज को तैयार है, लेकिन धर्म परिवर्तन नहीं करेगी।

महिला के साथ दुर्व्यवहार और धर्म परिवर्तन के दबाव के सबूत सामने आने के बाद, रमीस पर आत्महत्या के लिए उकसाने और शारीरिक हमले जैसे आरोप लगे हैं। सोना शनिवार को अपने घर में लटकी हुई पाई गई।

सुसाइड नोट से क्या पता चला?

रविवार को पुलिस को मिले उसके सुसाइड नोट में रमीस पर शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न, उसे एक कमरे में बंद करने और शादी से पहले धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया गया है।

उसने यह भी आरोप लगाया कि रमीस के परिवार के सदस्यों और दोस्तों ने भी उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव डाला और कहा कि धर्म परिवर्तन के बाद ही शादी हो सकती है।

पुलिस को मिले अहम सबूत

पुलिस का कहना है कि उन्हें व्हाट्सएप चैट से सबूत मिले हैं, जिसमें दिखाया गया है कि जब सोना ने कहा कि वह आत्महत्या कर सकती है, तो रमीस ने 'करो यार' कहा था।

जांचकर्ताओं का यह भी दावा है कि उनके पास रमीस द्वारा उस पर हमला करने के भी सबूत हैं। उसके परिवार के सदस्यों को सह-आरोपी बनाए जाने की संभावना है।

कॉलेज में शुरू हुआ था रिश्ता

बताया जा रहा है कि दोनों का रिश्ता कॉलेज के दौरान शुरू हुआ और बाद में आगे बढ़ गया। इसके बाद दोनों ने शादी पर चर्चा की थी, लेकिन रमीस के रिश्तेदारों ने धर्म परिवर्तन पर जोर दिया। इसके साथ चेतावनी दी कि ऐसा न करने पर उसे मस्जिद से बहिष्कृत कर दिया जाएगा।

सोना शुरू में धर्म बदलने को तैयार हो गई थी, लेकिन अपने पिता के हाल ही में हुए निधन के कारण उसने इस प्रक्रिया में देरी कर दी। उसके भाई ने आरोप लगाया कि अनैतिक तस्करी के एक मामले में रमीस की पहले हुई गिरफ्तारी के बावजूद, सोना ने उसे माफ कर दिया।

हाल ही में, रमीस उसे एक दोस्त से मिलने के बहाने अपने घर ले गया, उसे एक कमरे में बंद कर दिया और उसके साथ मारपीट की।

उसने उसे धर्म परिवर्तन के लिए पोन्नानी ले जाने के लिए एक गाड़ी भी तैयार की, लेकिन जब उसने मना कर दिया, तो उसने उसे मरने के लिए कह दिया।

बता दें कि रमीस कोच्चि हवाई अड्डे पर अस्थायी कर्मचारी के रूप में काम करता है। अब पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। आरोपी से पूछताछ जारी है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

Published on:

11 Aug 2025 01:55 pm

Hindi News / National News / शादी के लिए इस्लाम धर्म अपनाने का बनाया दबाव, 23 साल की प्रेमिका ने कर ली आत्महत्या; मां ने बताई पूरी कहानी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.