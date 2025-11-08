‘क्या वह नाचने की नौकरी देंगे?’, तेजप्रताप के बयान पर खेसारी लाल ने दिया जवाब, कहा- बाकी लोगों के साथ…

खेसारी लाल यादव और तेजप्रताप यादव। फोटो- (X/rajgarh_mamta1)
लालू यादव के बेटे और जनशक्ति जनता दल के प्रमुख तेज प्रताप यादव ने हाल ही में भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव को लेकर बयान दिया था।
जब उनसे पूछा गया था कि खेसारी लाल यादव कह रहे हैं कि वह चुनाव में जीतने के बाद लोगों को नौकरी देंगे। इसपर तंज कसते हुए तेजप्रताप ने कहा था- क्या खेसारी नाचने वाला नौकरी देंगे?
तेजप्रताप का यह बयान काफी सुर्खियों में रहा। इसपर खेसारी लाल ने अब जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि तेजप्रताप मेरे बड़े भाई हैं, वे बाकी लोगों के साथ मिलकर ऐसा बयान दे रहे हैं, जिसका जवाब देना मेरे लिए जरूरी नहीं है।
इस दौरान, खेसारी ने एक साथ भाजपा के चारों स्टार प्रचारक मनोज तिवारी, रवि किशन, निरहुआ और पवन सिंह पर भी निशाना साधा। इसके साथ उन्होंने चारों को खुला चैलेंज भी दे दिया।
पवन सिंह और निरहुआ पर निशाना साधते हुए खेसारी ने कहा कि मैं गरीब परिवार का बेटा हूं, मेरी औकात नहीं थी कि ग्रेजुएशन कर सकूं, लेकिन वे लोग अमीर हैं, पीएचडी भी कर सकते हैं।
उन्होंने यह तक कह दिया कि इन एनडीए के सारे नेताओं को चार दिन के अंदर पागल घोषित कर दूंगा। इनकी भाषा देखिए, कैसे बोल रहे हैं, लेकिन मैं एक संस्कारी परिवार से आता हूं और इनकी तरह बराबरी नहीं कर सकता।
वहीं, निरहुआ के 'ऐसा कोई सगा नहीं, जिसे खेसारी ने ठगा नहीं' के बयान पर खेसारी ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि ये तो निरहुआ ही बता सकते हैं कि मैंने उन्हें कितना ठगा है। उन्होंने और उनकी पार्टी ने तो पूरे बिहार को ठगा है।
खेसारी ने कहा कि मैं रोजी-रोटी की बात कर रहा हूं, वो धर्म की बात कर रहे हैं। निरहुआ, पवन सिंह, रवि किशन, और मनोज तिवारी को चैलेंज करते हुए खेसारी ने कहा कि मेरे स्टार प्रचारक भाई मीडिया के सामने ये बोल दें कि कल यहां फैक्ट्री का शिलान्यास होगा, तो मैं आजीवन चुनाव नहीं लडूंगा और कभी सर्टिफिकेट भी नहीं लूंगा। मेरे सर्टिफिकेट लेने से बेरोजगारी कम होगी?
वहीं 'यदुमुल्ला' वाले बयान पर खेसारी ने कहा कि मैं यदुमुल्ला हूं, अगर मेरे शिक्षा पर और बेरोजगारी पर बात करने से यदुमुल्ला हो जाता हूं, तो मैं हूं। मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं और मुसलमान भी इसी देश का हिस्सा हैं।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग