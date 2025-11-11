Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

Delhi Blast: ‘चुनाव चल रहे हैं इसलिए…’ दिल्ली विस्फोट पर मौलाना ने क्या कहा? ‘इस्लाम’ को लेकर भी दिया बयान

दिल्ली ब्लास्ट पर एक मौलाना ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि चुनाव चल रहे हैं, इसलिए दुश्मन देश के लोग चाहते हैं कि कोई उपद्रव या दंगे हों।

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Mukul Kumar

Nov 11, 2025

दिल्ली विस्फोट। (फोटो- IANS)

दिल्ली विस्फोट के बाद से देश में माहौल गर्म है। इसका संबंध फरीदाबाद के उस आतंकी मॉड्यूल से हो सकता है जिसका भंडाफोड़ सोमवार सुबह हुआ था। इस मामले के मुख्य आरोपी की पहचान डॉ. उमर के रूप में हुई है, जिसके लश्कर से संबंध होने की बात कही जा रही है।

दिल्ली विस्फोट की जांच के बीच मुस्लिम समुदाय में शिया धर्मगुरु मौलाना सैयद कल्बे जवाद ने मंगलवार को कहा कि किसी निर्दोष की हत्या इस्लाम में सबसे बड़ा पाप है।

इस्लाम में इसकी सख्त मनाही है- मौलाना

उन्होंने कहा- इस्लाम में इसकी सख्त मनाही है। किसी निर्दोष की हत्या सबसे बड़ा पाप है। निर्दोष लोग मारे गए, उनका कोई दोष नहीं था। वे मुसलमान नहीं हो सकते; वे केवल नाममात्र के लिए मुसलमान हैं। यह इस्लाम के खिलाफ है और इस्लाम को बदनाम करने के लिए ऐसा किया गया है।

मौलाना ने आगे कहा कि हम ऐसे लोगों को इस्लाम से निकाल देते हैं। ऐसा लगता है कि इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है; इसकी जांच होनी चाहिए। अगर पाकिस्तान की संलिप्तता साबित हो जाती है, तो उनका पूर्ण बहिष्कार बेहद जरूरी है।

पाकिस्तान पर कार्रवाई करने की मांग

इसके अलावा, उन्होंने बरामद विस्फोटकों के सिलसिले में पाकिस्तान और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा- चुनाव चल रहे हैं, इसलिए वे चाहते हैं कि कोई उपद्रव हो, दंगे हों। इसके पीछे हमारे दुश्मन देश हैं; उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।

लवामा के एक निवासी ने खरीदी गई थी कार

सूत्रों के अनुसार, जिस i20 कार में विस्फोट हुआ था, वह हरियाणा से बदरपुर होते हुए दिल्ली में दाखिल हुई थी। यह भी पता चला है कि जिस i20 कार में विस्फोट हुआ, वह कथित तौर पर पुलवामा के एक निवासी ने खरीदी थी।

विभिन्न स्थानों से मिले सीसीटीवी फुटेज के आधार पर, आठ लोगों की जान लेने वाले इस विस्फोट के सिलसिले में लगभग 13 लोग वर्तमान में जांच के दायरे में हैं और उनसे पूछताछ की जा रही है।

जांच में जुटी पुलिस

फरीदाबाद मॉड्यूल से जुड़े एक व्यक्ति के i20 कार में यात्रा करने का संदेह है। हालांकि मृतक की पहचान डीएनए परीक्षण के बाद ही पुष्टि की जाएगी।

इस बीच, दिल्ली पुलिस सोमवार शाम लाल किले के पास हुए उच्च-तीव्रता वाले विस्फोट में लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) से जुड़े होने का दावा करने वाले एक वायरल सोशल मीडिया पोस्ट की भी जांच कर रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

दिल्ली ब्लास्ट

Delhi News

Published on:

11 Nov 2025 12:02 pm

Hindi News / National News / Delhi Blast: ‘चुनाव चल रहे हैं इसलिए…’ दिल्ली विस्फोट पर मौलाना ने क्या कहा? ‘इस्लाम’ को लेकर भी दिया बयान

पत्रिका लाइव अपडेट

Delhi Blast Live Updates: अमित शाह के आवास पर चल रही बड़ी बैठक, चीफ जस्टिस बोले- हमें उम्मीद है कि…

राष्ट्रीय

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

दिल्ली ब्लास्ट

Bihar Election: बिहार को अब चाहिए ट्रिपल R, दूसरे चरण की वोटिंग के बीच तेजस्वी यादव का बड़ा बयान

Tejashwi Yadav
पटना

Bihar Election 2025 Phase 2: बिहार चुनाव के दूसरे चरण में भैंस पर बैठ वोट देने पहुंचा वोटर, EVM खराब होने की भी मिली शिकायत

पटना

Bihar 2nd Phase Voting : मतदान के दिन भावुक हुईं पवन सिंह की पत्नी ज्योति, माफी मांगते हुए कहा- जनता ने मुझे…

राष्ट्रीय

Bihar Election 2025 Phase 2: दूसरे चरण में  9 बजे तक 14.55% मतदान, वोटिंग में गया सबसे तेज, भागलपुर सुस्त

Bihar Election 2025 Phase 2
पटना

Delhi Blast Impact: पटना में एयरपोर्ट से लेकर मंदिर तक की सुरक्षा बढ़ी, चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात, नेपाल बॉर्डर पर भी सतर्कता बढ़ी

पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.