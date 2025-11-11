Delhi Blast: ‘चुनाव चल रहे हैं इसलिए…’ दिल्ली विस्फोट पर मौलाना ने क्या कहा? ‘इस्लाम’ को लेकर भी दिया बयान

दिल्ली विस्फोट। (फोटो- IANS)
दिल्ली विस्फोट के बाद से देश में माहौल गर्म है। इसका संबंध फरीदाबाद के उस आतंकी मॉड्यूल से हो सकता है जिसका भंडाफोड़ सोमवार सुबह हुआ था। इस मामले के मुख्य आरोपी की पहचान डॉ. उमर के रूप में हुई है, जिसके लश्कर से संबंध होने की बात कही जा रही है।
दिल्ली विस्फोट की जांच के बीच मुस्लिम समुदाय में शिया धर्मगुरु मौलाना सैयद कल्बे जवाद ने मंगलवार को कहा कि किसी निर्दोष की हत्या इस्लाम में सबसे बड़ा पाप है।
उन्होंने कहा- इस्लाम में इसकी सख्त मनाही है। किसी निर्दोष की हत्या सबसे बड़ा पाप है। निर्दोष लोग मारे गए, उनका कोई दोष नहीं था। वे मुसलमान नहीं हो सकते; वे केवल नाममात्र के लिए मुसलमान हैं। यह इस्लाम के खिलाफ है और इस्लाम को बदनाम करने के लिए ऐसा किया गया है।
मौलाना ने आगे कहा कि हम ऐसे लोगों को इस्लाम से निकाल देते हैं। ऐसा लगता है कि इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है; इसकी जांच होनी चाहिए। अगर पाकिस्तान की संलिप्तता साबित हो जाती है, तो उनका पूर्ण बहिष्कार बेहद जरूरी है।
इसके अलावा, उन्होंने बरामद विस्फोटकों के सिलसिले में पाकिस्तान और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा- चुनाव चल रहे हैं, इसलिए वे चाहते हैं कि कोई उपद्रव हो, दंगे हों। इसके पीछे हमारे दुश्मन देश हैं; उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।
सूत्रों के अनुसार, जिस i20 कार में विस्फोट हुआ था, वह हरियाणा से बदरपुर होते हुए दिल्ली में दाखिल हुई थी। यह भी पता चला है कि जिस i20 कार में विस्फोट हुआ, वह कथित तौर पर पुलवामा के एक निवासी ने खरीदी थी।
विभिन्न स्थानों से मिले सीसीटीवी फुटेज के आधार पर, आठ लोगों की जान लेने वाले इस विस्फोट के सिलसिले में लगभग 13 लोग वर्तमान में जांच के दायरे में हैं और उनसे पूछताछ की जा रही है।
फरीदाबाद मॉड्यूल से जुड़े एक व्यक्ति के i20 कार में यात्रा करने का संदेह है। हालांकि मृतक की पहचान डीएनए परीक्षण के बाद ही पुष्टि की जाएगी।
इस बीच, दिल्ली पुलिस सोमवार शाम लाल किले के पास हुए उच्च-तीव्रता वाले विस्फोट में लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) से जुड़े होने का दावा करने वाले एक वायरल सोशल मीडिया पोस्ट की भी जांच कर रही है।
