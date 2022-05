जोधपुर के कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्र में फिर चाकूबाजी, पुलिस सतर्क, अब 10 मई तक कर्फ्यू

राजस्थान के जोधपुर में रविवार शाम फिर कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्र में एक चाकूबाजी की खबर आई है। वारदात गंभीर नहीं बताई जा रही है। मामले में दो लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। घटना के बाद जोधपुर के कुछ तनावग्रस्त इलाकों में कर्फ्यू 10 मई की सुबह 12 बजे तक बढ़ाने की भी खबर है।

राजस्थान के जोधपुर में एक बार फिर चाकूबाजी की घटना सामने आई है, जिससे पहले ही कर्फ्यू ग्रस्त इलाके में माहौल फिर तनावपूर्ण होने की आशंका गहरा गई (Communal Tension Again in Jodhpur) है। शहर के कर्फ्यूग्रस्त सदर बाजार थानान्तर्गत सोजतिया घांचियों का बास में एक नकाबपोश युवक द्वारा मोटरसाइकिल पर बैठे एक युवक पर चाकू से वार करने की खबर आई है। घटना रविवार शाम की बताई जा रही है। पुलिस के अनुसार दानिश नामक युवक के पैर पर चाकू से वार किया गया है। सीसीटीवी फुटेज के अनुसार मोटरसाइकिल पर बैठे दानिश के पांव में रविवार शाम चाकू (Stabbed attack on a man) या धारदार हथियार से (One man injured from stabbed attack) हमला कर दिया गया। जिससे उसके मामूली चोट आई। मोहल्लेवासियों ने बाहरी व्यक्तियों पर हमला कर माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाया (Jodhpur curfew live update) है। घटना की पुष्टि डीसीपी भुवन भूषण यादव ने की है और घटना पर जोधपुर पुलिस कमिशनर का भी बयान आ गया है।

नकाबपोश युवक ने किया वार पुलिस के अनुसार सोजतिया घांचियों का बास निवासी दानिश रविवार शाम साढ़े छह बजे मकान के बाहर मोटरसाइकिल पर बैठ मोबाइल में व्यस्त था। इतने में एक नकाबपोश युवक पैदल ही पास आया और चाकू या धारदार हथियार से पांव में घुटने के नीचे वार कर भाग गया। उसके घुटने से नीचे पीछे की तरफ चोट लगी है। जिसका प्राथमिक उपचार कराया गया है। बाहरी लोगों पर माहौल बिगाड़ने व हमला करवाने का आरोप इसका पता लगने पर कुछ मोहल्लेवासी भी एकत्रित हो गए और विरोध जताने लगे। जिसके बाद पुलिस अधिकारी भी मौके पर आए और जांच शुरू की। इस संबंध में तीन युवकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और दो युवकों को हिरासत में भी लिया है। दोनों से हिरासत में पूछताछ की गई है।

उधर, इलाके के लोगों और महिलाओं ने बाहरी लोगों पर माहौल बिगाड़ने व हमला करवाने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि वे सालों से साथ रह रहे हैं, लेकिन कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ। मोहल्ले में सुरक्षा इंतजाम न होने पर भी रोष जताया गया है। कोई गंभीर वारदात नहीं: जोधपुर पुलिस कमिशनर नवज्योति गोगोई मीडिया से बात करते हुए जोधपुर के पुलिस कमिशनर नवज्योति गोगोई ने कहा है कि हम इस मामले में सीसीटीवी फुटेज खंगाल रहे हैं। ये कोई गंभीर वारदात नहीं दिख रही है। हम जांच कर रहे हैं और मामले में उचित कार्रवाई की जाएगी। गोगोई ने बताया कि दानिश को घुटने के नीचे चोट आई है, लेकि कुछ भी गंभीर नहीं है। पीड़ित के भाई ने लगाया रैकी के बाद हमले का आरोप मामले में घायल के भाई का आरोप है कि दो नकाबपोश युवकों ने पहले रैकी की थी। फिर एक नकाबपोश पैदल वापस आया और मोटरसाइकिल रोककर अपने मोबाइल में व्यस्त दानिश के पांव में धारदार हथियार से हमला कर दिया। सीसीटीवी फुटेज में हमलावर नकाबपोश स्पष्ट दिखाई दे रहा है। हमले का कारण पता नहीं लग पाया। बकरा मंडी में कार के पीछे का शीशा मिला फूटा उधर, बकरा मण्डी से कुम्हारिया कुआं रोड पर खड़ी एक कार का पीछे का शीशा फूटा मिला। कार कई दिन से कवर से ढंकी हुई थी। खाण्डा फलसा थाना पुलिस जांच कर रही है कि घटना आज की है अथवा कुछ दिन पहले की है। फलसा थाना पुलिस जांच कर रही है कि घटना आज की है अथवा कुछ दिन पहले की है। पढ़ना जारी रखे

