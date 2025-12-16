अब मनरेगा नहीं, वीबी जी-राम-जी देगा रोजगार की गारंटी, ये रही योजना से जुड़ी एक-एक डिटेल

सरकार ने मनरेगा को निरस्त कर नया कानून लाने का प्रस्ताव रखा है, जिसकी प्रतियां लोकसभा सांसदों को वितरित की जा चुकी हैं। सरकार का दावा है कि विकसित भारत-2047 के लक्ष्य के अनुरूप ग्रामीण रोजगार नीति में यह बड़ा नीतिगत बदलाव किया जा रहा है। वर्ष 2005 में शुरू की गई यूपीए सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मनरेगा के स्थान पर अब बदले हुए सामाजिक-आर्थिक हालात को ध्यान में रखते हुए नया ढांचा तैयार किया गया है। वित्त वर्ष 2025-26 में मनरेगा के लिए 86,000 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है।