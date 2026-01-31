कौन थे सीजे रॉय? जो आयकर छापे के बीच बेंगलुरु स्थित अपने ऑफिस में मृत मिले

कॉन्फिडेंट ग्रुप के चेयरमैन डॉ. सीजे रॉय (Photo @X)
रियल एस्टेट क्षेत्र की प्रमुख कंपनी कॉन्फिडेंट ग्रुप (Confident Group) के संस्थापक और चेयरमैन सीजे रॉय शुक्रवार को अपने बेंगलुरु स्थित ऑफिस में मृत मिले। पुलिस के मुताबिक, उनका शव रिचमंड सर्कल के पास स्थित उनके कार्यालय में मिला, जिस पर गोलियों के निशान थे। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
पुलिस की प्रारंभिक जांच में मामले को आत्महत्या के तौर पर देखा जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि सीजे रॉय के पास लाइसेंसी बंदूक था, जिससे गोली चलने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक जांच के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों की पुष्टि हो सकेगी।
यह घटना ऐसे समय सामने आई है जब आयकर विभाग की टीम कॉन्फिडेंट ग्रुप (Confident Group) से जुड़े परिसरों में छापेमारी और जांच कर रही थी। सूत्रों के अनुसार, यह कार्रवाई हाल के दिनों में शुरू हुई थी और उसी दौरान यह घटना हुई। हालांकि, पुलिस और आयकर विभाग की ओर से फिलहाल दोनों मामलों को औपचारिक रूप से जोड़ने की पुष्टि नहीं की गई है।
सीजे रॉय दक्षिण भारत के जाने-माने रियल एस्टेट उद्यमियों में गिने जाते थे। उन्होंने करीब दो दशक पहले Confident Group की स्थापना की थी। कंपनी रियल एस्टेट के साथ-साथ इंफ्रास्ट्रक्चर और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में भी सक्रिय रही है। भारत के अलावा विदेशों में भी इसके प्रोजेक्ट्स हैं। सीजे रॉय के अचानक निधन से रियल एस्टेट इंडस्ट्री में शोक की लहर है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और सभी पहलुओं से जांच की जा रही है।
रॉय की मौत की खबर फैलते ही लोग इसके बारे में जानने के लिए इंटरनेट पर ज्यादा सर्च करने लगे। कॉन्फिडेंट ग्रुप का नाम Google पर तेजी से ट्रेंड करने लगा। सिर्फ एक घंटे में ही उन्हें करीब 50,000 बार सर्च किया गया।
