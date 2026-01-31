कौन थे सीजे रॉय? जो आयकर छापे के बीच बेंगलुरु स्थित अपने ऑफिस में मृत मिले

सीजे रॉय दक्षिण भारत के जाने-माने रियल एस्टेट उद्यमियों में गिने जाते थे। उन्होंने करीब दो दशक पहले Confident Group की स्थापना की थी। कंपनी रियल एस्टेट के साथ-साथ इंफ्रास्ट्रक्चर और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में भी सक्रिय रही है। भारत के अलावा विदेशों में भी इसके प्रोजेक्ट्स हैं। सीजे रॉय के अचानक निधन से रियल एस्टेट इंडस्ट्री में शोक की लहर है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और सभी पहलुओं से जांच की जा रही है।