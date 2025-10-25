Kokrajhar Encounter: पुलिस ने NSLA उग्रवादी को मार गिराया, रेल विस्फोट में थी मुख्य भूमिका

पुष्पराज सिंह ने बताया कि मुर्मू हाल ही में कोकराझार रेलवे ट्रैक पर हुए आईईडी विस्फोट में मुख्य आरोपी था। पुलिस इस मामले में उसके माओवादी नेटवर्क से जुड़े संबंधों की भी गहराई से जांच कर रही है। दरअसल 23 अक्टूबर को रात करीब 1 बजे सलाकाटी और कोकराझार स्टेशनों के बीच रेलवे ट्रैक पर एक विस्फोट हुआ था, जिसमें ट्रैक के साथ स्लीपर को भी नुकसान पहुंचा था। इससे निचले असम और उत्तरी बंगाल के हिस्सों में रेल सेवाएं बाधित हो गई थीं, लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ था।