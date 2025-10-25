Patrika LogoSwitch to English

Kokrajhar Encounter: पुलिस ने NSLA उग्रवादी को मार गिराया, रेल विस्फोट में थी मुख्य भूमिका

असम के कोकराझार जिले में आज पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। एक एनकाउंटर में पुलिस ने एनएसएलए उग्रवादी को मार गिराया है।

गुवाहाटी

image

Shaitan Prajapat

Oct 25, 2025

Kokrajhar Encounter

कोकराझार मुठभेड़ (फाइल फोटो)

असम के कोकराझार जिले में आज, शनिवार 25 अक्टूबर को पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने एनकाउंटर में एक उग्रवादी को मारा गिराया है। मारे गए उग्रवादी की पहचान अपील मुर्मू उर्फ रोहित मुर्मू के रूप में हुई है, जिसकी उम्र 40 वर्ष थी। वह प्रतिबंधित संगठन नेशनल संथाल लिबरेशन आर्मी (एनएसएलए) से जुड़ा हुआ था।

सर्च ऑपरेशन के दौरान किया एनकाउंटर

कोकराझार पुलिस के एसपी पुष्पराज सिंह ने बताया कि आज नादंगुड़ी पहाड़ियों में एक सर्च ऑपरेशन के दौरान यह एनकाउंटर हुआ। इस दौरान ही पुलिस ने मुर्मू को घेरकर गोलीबारी की। गोलीबारी में वह घायल हो गया और उसे अस्पताल ले जाय गया, जहाँ उसे मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस को उसके पास से एक पिस्तौल, दो ग्रेनेड्स, एक वोटर आईडी कार्ड और एक आधार कार्ड भी मिले हैं। दोनों ही दस्तावेज झारखंड के हैं।

कोकराझार रेलवे ब्लास्ट में थी अहम भूमिका

पुष्पराज सिंह ने बताया कि मुर्मू हाल ही में कोकराझार रेलवे ट्रैक पर हुए आईईडी विस्फोट में मुख्य आरोपी था। पुलिस इस मामले में उसके माओवादी नेटवर्क से जुड़े संबंधों की भी गहराई से जांच कर रही है। दरअसल 23 अक्टूबर को रात करीब 1 बजे सलाकाटी और कोकराझार स्टेशनों के बीच रेलवे ट्रैक पर एक विस्फोट हुआ था, जिसमें ट्रैक के साथ स्लीपर को भी नुकसान पहुंचा था। इससे निचले असम और उत्तरी बंगाल के हिस्सों में रेल सेवाएं बाधित हो गई थीं, लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ था।

Updated on:

25 Oct 2025 03:39 pm

Published on:

25 Oct 2025 03:34 pm

Hindi News / National News / Kokrajhar Encounter: पुलिस ने NSLA उग्रवादी को मार गिराया, रेल विस्फोट में थी मुख्य भूमिका

राष्ट्रीय

