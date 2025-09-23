Patrika LogoSwitch to English

Kolkata Rain: दुर्गा पूजा से पहले कोलकाता में 37 साल में सबसे भारी बारिश, 10 लोगों की मौत

पश्चिम बंगाल के कोलकाता में हुई तेज बारिश ने शहर को बुरी तरह प्रभावित किया है। शहर के कई इलाकों में जलभराव हो गया, जिससे मेट्रो और रेल सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुई।

कोलकाता

Ashib Khan

Sep 23, 2025

कोलकाता में भारी बारिश हुई (Photo-IANS)

Kolkata Rain: कोलकाता और उसके आसपास के इलाकों में सोमवार रात भारी बारिश के कारण लोगों का जनजीवन प्रभावित हो गया। भारी बारिश के चलते कई इलाके जलमग्न हो गए, इससे यातायात और सार्वजनिक परिवहन सेवाएं भी ठप हो गई हैं और स्कूलों को बंद कर दिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि दुर्गा पूजा से पहले 37 सालों में सबसे ज्यादा बारिश हुई है। बिजली का करंट लगने से कम से कम आठ लोगों की मौत हो गई। उत्तर और दक्षिण 24 परगना ज़िलों में भी दो ऐसी ही मौतें हुईं।

लोगों को हुई परेशानी

सोमवार आधी रात के बाद शुरू हुई बारिश के कारण कई सड़कें जलमग्न हो गईं और शहर में कई घरों और आवासीय परिसरों में पानी घुस गया। बारिश के दौरान बिजली न आने से लोगों को काफी परेशानी हुई।

हर घंटे 98 मिमी हुई बारिश

आईएमडी के अधिकारियों ने बताया कि बारिश की दर बादल फटने से सिर्फ़ 2 मिमी कम थी। कोलकाता में हर घंटे 98 मिमी बारिश हुई। बता दें कि आईएमडी बादल फटने की घोषणा तब करता है जब यह आँकड़ा प्रति घंटे 100 मिमी हो।

स्कूलों की छुट्टी

भारी बारिश को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सरकारी स्कूलों में पूजा की छुट्टियों की घोषणा समय से पहले कर दी थी। उन्होंने कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को ऑनलाइन कक्षाएं आयोजित करने का निर्देश दिया थाऔर सरकारी अधिकारियों को अगले दो दिनों तक घर से काम करने की सलाह दी ताकि आगे कोई दुर्घटना न हो। बनर्जी ने निजी स्कूलों और कार्यालयों से भी ऐसा ही करने का आग्रह किया।

ट्रेन और मेट्रो सेवा रही बाधित

वहीं भारी बारिश के चलते पटरियों पर जलभराव हो गया, जिसके चलते शहर और उपनगरों में ट्रेन और मेट्रो रेल सेवाएं बाधित हो गईं। न्यूटाउन बिस्वा बांग्ला चौराहे पर भारी बारिश के कारण जलभराव के कारण अंडरपास बंद कर दिया गया।

IMD ने क्या कहा

आईएमडी ने बताया कि सोमवार रात 11:30 बजे से मंगलवार सुबह 2:30 बजे के बीच लगभग 48 मिमी बारिश दर्ज की गई। अगले तीन घंटों में इसकी तीव्रता और बढ़ गई और सुबह 2:30 बजे से सुबह 5:30 बजे के बीच लगभग 185 मिमी बारिश हुई।

आईएमडी के एक अधिकारी ने बताया कि सोमवार सुबह बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक निम्न दबाव का क्षेत्र विकसित हुआ और तटीय पश्चिम बंगाल और उससे सटे ओडिशा की ओर बढ़ गया, जिससे बारिश शुरू हो गई। 25 सितंबर के आसपास उत्तर-पश्चिम और उससे सटे मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक नया निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है।

