Kolkata Rain: दुर्गा पूजा से पहले कोलकाता में 37 साल में सबसे भारी बारिश, 10 लोगों की मौत

Kolkata Rain: कोलकाता और उसके आसपास के इलाकों में सोमवार रात भारी बारिश के कारण लोगों का जनजीवन प्रभावित हो गया। भारी बारिश के चलते कई इलाके जलमग्न हो गए, इससे यातायात और सार्वजनिक परिवहन सेवाएं भी ठप हो गई हैं और स्कूलों को बंद कर दिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि दुर्गा पूजा से पहले 37 सालों में सबसे ज्यादा बारिश हुई है। बिजली का करंट लगने से कम से कम आठ लोगों की मौत हो गई। उत्तर और दक्षिण 24 परगना ज़िलों में भी दो ऐसी ही मौतें हुईं।