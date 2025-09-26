Ladakh Violence: सोनम वांगचुक को किया गया गिरफ्तार, लगा हिंसा भड़काने का आरोप, इंटरनेट बंद

Ladakh Violence: लद्दाख में हुई हिंसा के मामले में पुलिस ने शुक्रवार को पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया है। लेह हिंसा के तीन दिन बाद पुलिस प्रशासन ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। वांगचुक पर हिंसा भड़काने का आरोप है। हालात के मद्देनजर इंटरनेट सेवा को तुरंत प्रभाव से बंद कर दिया गया है। लेह पुलिस के अनुसार, 24 सितंबर को प्रदर्शनकारियों को हिंसा के लिए उकसाने के आरोप में पुलिस ने सोनम वांगचुक के खिलाफ कई एफआईआर दर्ज की थीं। इसके बाद उन्हें शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया गया।