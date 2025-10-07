जब मात्र 1500 रुपये देने से हिल गया महाराष्ट्र का बजट तो बिहार में कैसे मिलेगा ‘महिलाओं’ को सम्मान?

उधर, बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन ने भी महिलाओं के लिए 'माई-बहिन मान योजना' की घोषणा की है। कहा गया है कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद महिलाओं को हर महीने इस योजना के तहत 2500 रुपये दी जाएगी। अगर यह योजना बिहार में लागू की जाती है तो इसपर लगभग प्रति वर्ष कुल 48,000 करोड़ रुपये खर्च होंगे।