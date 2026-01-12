लाडकी बहिन योजना की अगली किस्त पर विवाद, कांग्रेस ने चुनाव आयोग को खत लिखकर की ये मांग

कांग्रेस पार्टी ने इस किस्त पर सवाल उठाते हुए चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। कांग्रेस का कहना है कि 15 जनवरी को महाराष्ट्र में BMC चुनाव के लिए मतदान होना है, और उससे ठीक पहले महिलाओं के खातों में पैसा ट्रांसफर करना आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। कांग्रेस ने अपने पत्र में आरोप लगाया कि लाडली बहन योजना के तहत करीब 1 करोड़ महिलाओं को लाभ मिलना है और चुनाव से पहले यह राशि देना सत्ताधारी पार्टी को फायदा पहुंचा सकता है। पार्टी का कहना है कि इससे महिलाएं प्रभावित होकर सत्ता पक्ष के उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान कर सकती हैं, जो कि सरकारी घूस के समान है।