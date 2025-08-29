महिलाओं के लिए खुशखबरी: इस तारीख से खाते में आएंगे 2100 रुपये, लाडो लक्ष्मी योजना में ऐसे करें आवेदन

Haryana Lado Laxmi Yojana: महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए हरियाणा सरकार ने ‘दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना’ को 25 सितंबर 2025 से शुरू करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कैबिनेट बैठक के बाद बताया कि पंडित दीन दयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर इस योजना का शुभारंभ होगा। इस योजना के तहत 23 वर्ष से अधिक उम्र की पात्र महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह योजना 2024 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में भाजपा के प्रमुख वादों में से एक थी और इसे महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।