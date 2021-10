Lakhimpur Kheri Violence: लखीमपुर मामले पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, कहा- ऐसी घटनाओं की कोई जिम्मेदारी नहीं लेता

नई दिल्ली। किसान आंदोलन ( Kisan Andolan ) पर दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए देश के सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को लखीमपुर खीरी ( Lakhimpur Kheri ) मामले पर टिप्पणी की। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जब ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं होती हैं तो कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेता है।

इस बीच केंद्र की तरफ से पेश अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा कि लखीमपुर खीरी ( Lakhimpur Kheri Violence ) जैसी घटनाओं को रोकने के लिए आगे कोई विरोध प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में किसान महापंचायत को जंतर मंतर पर सत्याग्रह करने की अनुमति देने की याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने टिप्पणी की।

While hearing a plea of Kisan Mahapanchayat to allow it to hold Satyagrah at Jantar Mantar, Supreme Court says it will examine whether the right to protest is an absolute right pic.twitter.com/SrzhjAD2DE