मां-पिता का हो रहा मानसिक उत्पीड़न! तेज प्रताप ने पीएम मोदी से लगाई अब ये बड़ी गुहार

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में राजद को करारी हार का सामना करना पड़ा है। इसके बाद लालू परिवार में घमासान मचा हुआ है। राजद सुप्रीमो की बेटी रोहिणी आचार्य ने परिवार और राजनीति से संन्यास ले लिया है। वहीं जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप अपनी बहन के समर्थन में खुलकर सामने आ गए हैं। तेज प्रताप ने एक बड़ा बयान दिया है, जिसके बाद प्रदेश की राजनीति में तूफान खड़ा हो गया है।