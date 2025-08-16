Patrika LogoSwitch to English

लालू यादव का चुनावी शंखनाद: आरा से RJD की चुनावी जंग शुरू, BJP ने कसा तंज

Bihar Election: लालू यादव की आरा यात्रा ने बिहार में चुनावी माहौल को तेज कर दिया है। उनकी सक्रियता से RJD कार्यकर्ताओं में उत्साह है। BJP के तंज और सुप्रीम कोर्ट की मांग ने विवाद को जन्म दिया है।

पटना

Shaitan Prajapat

Aug 16, 2025

राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव (Photo-IANS)

Bihar Election: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने जमीनी स्तर पर अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। शनिवार, 16 अगस्त को वह पटना से अपनी वैनिटी वैन में सवार होकर आरा पहुंचे, जहां उन्होंने पूर्व विधायक अरुण यादव के पिता की दूसरी पुण्यतिथि पर आयोजित सभा में हिस्सा लिया। इस यात्रा को RJD की चुनावी रणनीति की शुरुआत माना जा रहा है, जिसका उद्देश्य कार्यकर्ताओं में जोश भरना और संगठन को मजबूत करना है।

आरा में लालू का जोश, कार्यकर्ताओं को ​दिया मंत्र

लालू यादव ने आरा में अरुण यादव के घर पहुंचकर न केवल शोक संवेदना व्यक्त की, बल्कि स्थानीय RJD कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। अरुण यादव आरा और आसपास के क्षेत्रों में पार्टी का मजबूत चेहरा माने जाते हैं। लालू ने कार्यकर्ताओं को स्पष्ट निर्देश दिए कि वे जनता से सीधा संपर्क बढ़ाएं और पार्टी की नीतियों को घर-घर तक पहुंचाएं। इस दौरे को पार्टी के लिए नई ऊर्जा का संचार करने वाला माना जा रहा है, क्योंकि लालू की मौजूदगी कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाती है।

BJP का हमला: लालू पर सुप्रीम कोर्ट की मांग

लालू की इस सक्रियता पर भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने तीखा हमला बोला। BJP प्रवक्ता अजय आलोक ने कहा, लालू यादव स्वास्थ्य कारणों से जमानत पर हैं। उनकी रिकवरी के लिए शुभकामनाएं, लेकिन उनकी चुनावी सक्रियता पर सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। आलोक ने लालू परिवार पर निशाना साधते हुए कहा, लालू परिवार खुद को सिस्टम मानता है और बिहार की जनता को गुलाम समझता है। उनका प्रभाव खत्म हो चुका है। उन्होंने यह भी दावा किया कि बिहार SIR (विशेष जांच रिपोर्ट) के मुद्दे पर देश को रास्ता दिखाएगा।

चुनावी रणनीति और भविष्य

लालू की आरा यात्रा को RJD की चुनावी कैंपेन की औपचारिक शुरुआत माना जा रहा है। पार्टी इस बार युवाओं और नए मतदाताओं को जोड़ने पर ध्यान दे रही है। लालू के आने वाले दिनों में अन्य जिलों का दौरा करने की संभावना है, जिससे बिहार की सियासत और गर्माएगी।

16 Aug 2025 05:36 pm

Published on:

16 Aug 2025 05:35 pm

Hindi News / National News / लालू यादव का चुनावी शंखनाद: आरा से RJD की चुनावी जंग शुरू, BJP ने कसा तंज

