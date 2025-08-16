लालू यादव का चुनावी शंखनाद: आरा से RJD की चुनावी जंग शुरू, BJP ने कसा तंज

लालू की इस सक्रियता पर भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने तीखा हमला बोला। BJP प्रवक्ता अजय आलोक ने कहा, लालू यादव स्वास्थ्य कारणों से जमानत पर हैं। उनकी रिकवरी के लिए शुभकामनाएं, लेकिन उनकी चुनावी सक्रियता पर सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। आलोक ने लालू परिवार पर निशाना साधते हुए कहा, लालू परिवार खुद को सिस्टम मानता है और बिहार की जनता को गुलाम समझता है। उनका प्रभाव खत्म हो चुका है। उन्होंने यह भी दावा किया कि बिहार SIR (विशेष जांच रिपोर्ट) के मुद्दे पर देश को रास्ता दिखाएगा।