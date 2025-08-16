उमर को माफी मांगनी चाहिए, हस्ताक्षर अभियान नहीं: विपक्ष ने राज्य के दर्जे के पर सीएम पर निशाना साधा

वहीद पारा ने कहा कि अगर उमर पहले ही आत्मसमर्पण कर चुके हैं, तो उन्हें इसे स्वीकार करना चाहिए और जम्मू-कश्मीर के हर नागरिक से उन वादों के लिए माफी मांगनी चाहिए जिन्हें उन्होंने कभी पूरा नहीं किया। अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में उमर ने कहा कि हमें दफ्तरों से बाहर निकलना होगा और अब हमें उन दरवाजों तक अपनी आवाज उठानी होगी जहां हमारे फैसले लिए जा रहे हैं। अब तक हमने पत्रों, प्रस्तावों और बैठकों के जरिए अपनी आवाज उठाई है। अब हम जम्मू-कश्मीर के हर गांव से दिल्ली तक अपनी आवाज उठाएंगे।