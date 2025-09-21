Tej Pratap Yadav: तेजस्वी की पार्टी के खिलाफ आंदोलन करेंगे लालू के बड़े बेटे तेजप्रताप, जानें पूरा मामला

तेजप्रताप और राजद के बीच महुआ विधानसभा सीट पर रार है। दरअसल, इससे पहले तेजप्रताप यादव महुआ विधानसभा सीट से विधायक थे, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में महुआ से राजद ने मुकेश रौशन को टिकट दिया था और तेजप्रताप को हसनपुर से टिकट दिया था। राजद में रहते हुए तेजप्रताप ने ऐलान किया था कि वे महुआ से चुनाव लड़ सकते है। तेजप्रताप के इस ऐलान के बाद मुकेश रोशन का रोते हुए वीडियो भी वायरल हुआ था।