राष्ट्रीय

Tej Pratap Yadav: तेजस्वी की पार्टी के खिलाफ आंदोलन करेंगे लालू के बड़े बेटे तेजप्रताप, जानें पूरा मामला

Bihar Election: लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेजप्रताप यादव ने तेजस्वी की पार्टी के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी दी है। घर और पार्टी से निकाले जाने के बाद तेजप्रताप ने बगावत कर दी है।

पटना

Ashib Khan

Sep 21, 2025

तेजप्रताप ने RJD के खिलाफ आंदोलन की दी चेतावनी (Photo-IANS)

Tej Pratap Yadav: बिहार में राजद नेता तेजस्वी यादव की एक सभा में कथित तौर पर पीएम मोदी के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी को लेकर विवाद गहरा गया है। बीजेपी ने इसको लेकर राजद पर हमला बोला है। वहीं लालू प्रसाद यादव के बड़े तेज प्रताप यादव ने भी मामले को लेकर राजद को बड़ी चेतावनी दी है साथ ही आंदोलन करने की भी बात कही है।

दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए

तेजप्रताप यादव ने कहा कि अपशब्दों के इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और उन्हें तुरंत जेल भेज देना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि हम बिहार सरकार और केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि जिन लोगों ने 'मां' शब्द का अपमान किया है, उन्हें तुरंत जेल भेजा जाए। अगर उसे जेल नहीं भेजा गया तो जनशक्ति जनता दल महुआ में आंदोलन करेगी।

image

तेजप्रताप ने की बगावत 

बता दें कि राजद और घर दोनों से निकाले जाने के बाद लालू के बड़े बेटे तेजप्रताप यादव ने बगावत शुरू कर दी। बाद में तेजप्रताप यादव ने अलग टीम बनाई और आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी भी शुरू कर दी। इसके अलावा तेजप्रताप यादव ने कई दलों के साथ मिलकर अपना एक गठबंधन भी बना लिया। 

महुआ सीट पर रार

तेजप्रताप और राजद के बीच महुआ विधानसभा सीट पर रार है। दरअसल, इससे पहले तेजप्रताप यादव महुआ विधानसभा सीट से विधायक थे, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में महुआ से राजद ने मुकेश रौशन को टिकट दिया था और तेजप्रताप को हसनपुर से टिकट दिया था। राजद में रहते हुए तेजप्रताप ने ऐलान किया था कि वे महुआ से चुनाव लड़ सकते है। तेजप्रताप के इस ऐलान के बाद मुकेश रोशन का रोते हुए वीडियो भी वायरल हुआ था। 

कहां से चुनाव लड़ेंगे तेजप्रताप

तेजप्रताप यादव ने कहा कि वे विधानसभा चुनाव में महुआ से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि उन्होंने अभी यह स्पष्ट नहीं किया कि उनकी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी। साथ ही तेजप्रताप ने यह भी कहा कि वह अब कभी तेजस्वी यादव की पार्टी राजद में वापसी नहीं करेंगे। 

image

बिहार चुनाव 2025

Updated on:

21 Sept 2025 04:07 pm

Published on:

21 Sept 2025 04:04 pm

Hindi News / National News / Tej Pratap Yadav: तेजस्वी की पार्टी के खिलाफ आंदोलन करेंगे लालू के बड़े बेटे तेजप्रताप, जानें पूरा मामला

