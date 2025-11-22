डिपॉजिट मनी से मकान मालिक ने काट लिए 33 हजार, वजह ऐसी जो आपपर भी कभी बीती होगी

रेडिट पोस्ट में किराएदार ने लिखा- मकान मालिक ने अपना घर बेच दिया है और अब वह हमारे 44 हजार डिपॉजिट में से 31 हजार रुपये काट रहा है। वह यह कह रहा है कि तुमने हमारी जगह बर्बाद कर दी है, उसे डैमेज कर दिया है। जो सच नहीं है। जाहिर है, समय के साथ मकान और कमरे का रंग फीका पड़ जाता है। हम यहां 2 साल से रह रहे हैं। हमारे पास क्या ऑप्शन हैं?