वायनाड में भारी बारिश के चलते कल्लाडी टनल साइट पर भूस्खलन

वायनाड भूस्खलन की घटना के बाद केरल सरकार ने स्थिति की समीक्षा के लिए आपात बैठक बुलाई। मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया कि मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को राहत और बचाव कार्यों में बेहतर तालमेल सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। राजस्व मंत्री एपी अनिल कुमार और कृषि मंत्री टी सिद्दीक को तुरंत वायनाड पहुंचने के लिए कहा गया है। मुख्यमंत्री ने वायनाड जिला कलेक्टर से फोन पर बातचीत कर हादसे की स्थिति और राहत कार्यों की जानकारी ली। प्रशासन ने संवेदनशील और पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। लोगों से मौसम की स्थिति को देखते हुए अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील भी की गई है।