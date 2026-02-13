लॉरेन्स बिश्नोई गैंग के निशाने पर सुख जवांधा, दुकान पर बरसाई गोलियां, सोशल मीडिया पोस्ट पर दी धमकी

सोशल मीडिया पोस्ट में साफ शब्दों में धमकी दी गई है कि यदि ऐसे कार्य ‘सुधार’ नहीं किए गए, तो अगली बार सीधे गोली मार दी जाएगी। धमकी में यह भी कहा गया है कि विरोधियों और उनके परिवारों को भी नुकसान पहुंचाया जा सकता है, क्योंकि “हमें आप सबकी पूरी जानकारी है और हम कभी भी आपके दरवाज़े पर पहुँच सकते हैं।”