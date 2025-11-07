‘NDA को जश्न मनाने दो, बनेगी तो महागठबंधन की ही सरकार’, वोटिंग परसेंट बढ़ने पर बोले VIP प्रमुख सहनी

Bihar Elections:बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में बंपर वोटिंग हुई है। वोटिंग के बाद NDA और महागठबंधन की ओर से अगली सरकार बनाने का दावा किया जा रहा है। NDA इसे 2010 के विधानसभा चुनाव से जोड़कर देख कर रहा है, जबकि महागठबंधन के नेताओं ने इसे बदलाव की लहर करार दिया है। इसी दौरान विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी ने कहा कि युवाओं और महिलाओं ने महागठबंधन के उम्मीदवारों के पक्ष में वोट किया है।