‘NDA को जश्न मनाने दो, बनेगी तो महागठबंधन की ही सरकार’, वोटिंग परसेंट बढ़ने पर बोले VIP प्रमुख सहनी

बिहार में दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को होना है। पहले फेज में रिकॉर्ड 64.66 प्रतिशत वोटिंग हुई। NDA नेताओं के फिर से सरकार बनाने के दावे पर महागठबंधन की तरफ से डिप्टी सीएम फेस मुकेश सहनी ने तंज कसा है। जानिए क्या कहा...

पटना

image

Pushpankar Piyush

Nov 07, 2025

Vikassheel Insaan Party (VIP) national convener Mukesh Sahani

विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) के राष्ट्रीय संयोजक मुकेश सहनी (Photo-ANI)

Bihar Elections:बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में बंपर वोटिंग हुई है। वोटिंग के बाद NDA और महागठबंधन की ओर से अगली सरकार बनाने का दावा किया जा रहा है। NDA इसे 2010 के विधानसभा चुनाव से जोड़कर देख कर रहा है, जबकि महागठबंधन के नेताओं ने इसे बदलाव की लहर करार दिया है। इसी दौरान विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी ने कहा कि युवाओं और महिलाओं ने महागठबंधन के उम्मीदवारों के पक्ष में वोट किया है।

NDA को दो-चार दिन खुश रहना है तो रहने दीजिए

उन्होंने NDA पर तंज कसते हुए आगे कहा कि एनडीए को दो-चार दिन खुश रहना है तो रहने दीजिए, क्योंकि खुश रहने के लिए उनके पास गिने-चुने दिन हैं। इसके बाद वे बिहार में दिखाई नहीं देंगे। 14 नवंबर के बाद बिहार में महागठबंधन की ही सरकार बनेगी। NDA के नेता अभी मजे करें, मिठाई खाएं लेकिन उसके बाद तो हमारी ही सरकार आ रही है।

मुकेश सहनी ने कहा कि एनडीए अब अपनी पूरी ताकत से मैदान में आएगी, लेकिन कोई लाभ नहीं होने वाला है। बिहार की जनता बदलाव चाहती है और बदलाव वोटिंग प्रतिशत से लगाया जा सकता है। बिहार के युवा आज अगर बेरोजगार हैं तो सिर्फ एनडीए इसका एकमात्र कारण है। रोजगार पाने के लिए युवा महागठबंधन के उम्मीदवारों को वोट कर रहा है।

पोस्ट कर बिहार की जनता का जताया आभार

पहले चरण के मतदान के बाद मुकेश सहनी ने X पर पोस्ट लिखकर कहा- 'बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के प्रथम चरण के मतदान में अभूतपूर्व उत्साह और सहभागिता के लिए महागठबंधन के सभी साथियों तथा देवतुल्य मतदाताओं का हृदय से आभार। आपके जोश, जुनून और जज्बे ने साफ कर दिया है कि महागठबंधन ऐतिहासिक जीत दर्ज करने जा रहा है।'

कांग्रेस ने कहा- 15 में से 12 मंत्री चुनाव हार रहे हैं

हमारे इंटरनल रिपोर्ट में 15 में से 12 मंत्री हार रहे हैं, जिसमें दोनों उपमुख्यमंत्री भी शामिल हैं। यह ज्यादा वोटिंग NDA के लिए घातक है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा सांसद राजीव शुक्ला ने कहा कि हमारी अपनी इंटरनल सर्वे और ग्राउंड रिपोर्ट के हिसाब से इस बार 75 प्रतिशत वोट ज्यादा पड़ेगा। जब-जब मतदान ज्यादा हुआ है, वह सत्ता परिवर्तन के लिए हुआ है।

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

Published on:

07 Nov 2025 01:52 pm

Published on: 07 Nov 2025 01:52 pm

