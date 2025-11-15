Patrika LogoSwitch to English

Srinagar blast : एक्शन में LG मनोज सिन्हा, अधिकारियों को दिए जांच के आदेश, जानें सीएम अब्दुल्ला ने क्या कहा…

Srinagar blast: जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने नौगाम थाने में हुए ब्लास्ट पर दुख जताया है। साथ ही जांच के आदेश दिए हैं। जानिए, हादसे पर क्या बोले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे...

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pushpankar Piyush

Nov 15, 2025

Omar Abdullah manoj sinha

जम्मू-कश्मीर सीएम उमर अब्दुल्ला और एलजी मनोज सिन्हा (Photo-IANS)

Srinagar blast: श्रीनगर के नौगाम थाने में ब्लास्ट को लेकर जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जांच के आदेश के आदेश दिए हैं। सिन्हा ने कहा कि श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन में हुए अत्यंत दुखद आकस्मिक विस्फोट में हुई बहुमूल्य जान-माल की हानि से दुखी हूं। उन्होंने मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित की।

LG ने दिए जांच के आदेश

LG सिन्हा ने X पर पोस्ट लिखकर कहा कि मैंने आकस्मिक विस्फोट के कारणों का पता लगाने के लिए जांच के आदेश दे दिए हैं। इस मामले पर राज्य के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हादसे ने झकझोर दिया है। उन्होंने मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित की और घायलों के जल्द से जल्द ठीक होने की कामना की है।

खरगे ने की सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग

नौगाम ब्लास्ट पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने हादसे पर दुख प्रकट किया है। इसके साथ ही मृतकों के परिजनों और घायलों के लिए मुआवजे की मांग की है। खरगे ने एक्स पर लिखा कि यह घटनाक्रम दिल्ली में लाल किले के पास हुए कायराना कार विस्फोट आतंकवादी हमले के कुछ दिनों बाद आया है और यह केंद्र सरकार के लिए खुफिया तंत्र और आतंकवाद-रोधी तंत्र को मजबूत करने के लिए एक चेतावनी है। वह जवाबदेही से नहीं भाग सकती। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आतंकवाद के अभिशाप के विरुद्ध राष्ट्र के साथ एकजुट है। उन्होंने लाल किले के पास हुए कार ब्लास्ट और आतंकवाद के बढ़ते खतरे पर चर्चा के लिए एक सर्वदलीय बैठक बुलाने की भी मांग की है।

पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने हादसे पर पोस्ट किया कि घटना में 9 जानें चली गईं और कई घायल हो गए। यह घटना उन मुश्किल हालातों को उजागर करती हैं, जिनसे हमारे पुलिस के जवान जूझते रहते हैं। उन्होंने कहा कि शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूं।

क्या है पूरा मामला

श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन में शुक्रवार रात 11:22 बजे जब्त विस्फोटकों की सैंपलिंग के दौरान ज़ोरदार धमाका हो गया। हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई तथा 32 घायल हो गए, जिनका 92 आर्मी बेस और SKIMS हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है।मृतकों में एक इंस्पेक्टर, 3 फॉरेंसिक विशेषज्ञ, 2 क्राइम ब्रांच फोटोग्राफर, 2 राजस्व अधिकारी और एक दर्जी शामिल हैं।

