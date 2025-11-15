Srinagar blast : एक्शन में LG मनोज सिन्हा, अधिकारियों को दिए जांच के आदेश, जानें सीएम अब्दुल्ला ने क्या कहा…

नौगाम ब्लास्ट पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने हादसे पर दुख प्रकट किया है। इसके साथ ही मृतकों के परिजनों और घायलों के लिए मुआवजे की मांग की है। खरगे ने एक्स पर लिखा कि यह घटनाक्रम दिल्ली में लाल किले के पास हुए कायराना कार विस्फोट आतंकवादी हमले के कुछ दिनों बाद आया है और यह केंद्र सरकार के लिए खुफिया तंत्र और आतंकवाद-रोधी तंत्र को मजबूत करने के लिए एक चेतावनी है। वह जवाबदेही से नहीं भाग सकती। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आतंकवाद के अभिशाप के विरुद्ध राष्ट्र के साथ एकजुट है। उन्होंने लाल किले के पास हुए कार ब्लास्ट और आतंकवाद के बढ़ते खतरे पर चर्चा के लिए एक सर्वदलीय बैठक बुलाने की भी मांग की है।