सुबह-सुबह Good News! सस्ता हुआ LPG सिलेंडर, अब कितने में मिलेगा?

इस फाइनेंशियल ईयर में इससे पहले एक अक्टूबर को कमर्शियल सिलेंडर के दाम में 15.50 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी। उससे पहले लगातार छह महीने इसकी कीमतें घटी ही थीं। इस साल मार्च महीने के दौरान दिल्ली में इस सिलेंडर की कीमत 1803 रुपए थी, जो 1 अप्रैल को 1762 रुपए रह गई। 1 मई को इसमें फिर कटौती की गई और यह 1747.50 रुपए का रह गया। 1 जून को इसकी कीमत 1723.50 रुपए, 1 जुलाई को 1665 रुपए और 1 अगस्त को 1631.50 रुपए और एक सितंबर को 1680 रुपए थी। इस तरह 6 महीने में इसकी कीमत में 223 रुपए की कटौती की गई।