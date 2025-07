Anti Sacrilege Bill: पंजाब में धर्म ग्रंथों की बेअदबी पर आजीवन जेल, नहीं मिलेगा पैरोल, 20 लाख तक जुर्माना, जानिए विधेयक की खास बातें

Anti Sacrilege Bill in hindi: आम आदमी पार्टी सरकार ने 14 जुलाई को पंजाब विधानसभा में एक धर्म ग्रंथों की बेअदबी विरोधी विधेयक पेश किया। इस बिल में धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी करने वालों को आजीवन कारावास तक की सजा का प्रस्ताव किया गया है। पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र के तीसरे दिन की शुरुआत से पहले मुख्यमंत्री मान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में पंजाब पवित्र धर्मग्रंथों के विरुद्ध अपराधों की रोकथाम विधेयक, 2025 को मंजूरी दे दी गई। पिछले कुछ सालों के दौरान पंजाब में धर्म ग्रंथों और धार्मिक संस्थानों की बेअदबी का मामला सामने आया है। इसी के मद्देनजर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान (CM Bhagwant Mann) ने सदन में चर्चा के लिए ‘पंजाब पवित्र धर्मग्रंथों के विरुद्ध अपराधों की रोकथाम विधेयक 2025’ (Punjab Prevention of Offences Against Holy Scriptures Bill 2025) पेश किया।