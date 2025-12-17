मेसी के कार्यक्रम में बवाल पर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सख्त, बोले- ऐसी स्थिति खेल प्रेमियों के लिए शर्मनाक

राज्यपाल ने आगे कहा- मैं मामलों की डिटेल्स में नहीं जाना चाहता, लेकिन गवर्नर के तौर पर मेरी पहली जिम्मेदारी लोगों के प्रति है। इसलिए मैं लोगों के नजरिए से सोचूंगा, जिन्हें पूरी तरह नजरअंदाज किया गया और लोगों को किसी की पैसे के लालच के लिए बलि का बकरा बनाया गया, खेल को एक कमर्शियल चीज की तरह बेचा गया।