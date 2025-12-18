परमाणु ऊर्जा में निजी भागीदारी का रास्ता खुला, विपक्ष के कड़े विरोध के बीच लोकसभा में ‘शांति’ विधेयक पारित

विधेयक पर जवाब देते हुए ऊर्जा मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि 2047 तक 100 गीगावाट स्वच्छ ऊर्जा के लक्ष्य को हासिल करने में परमाणु ऊर्जा की अहम भूमिका है। जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता घटाने के लिए परमाणु ऊर्जा का विस्तार जरूरी है। उन्होंने कहा कि नवीकरणीय ऊर्जा हर समय उपलब्ध नहीं होती, जबकि परमाणु ऊर्जा निरंतर आपूर्ति दे सकती है। मंत्री ने स्पष्ट किया कि निजी क्षेत्र की भागीदारी के बावजूद सुरक्षा मानकों से कोई समझौता नहीं किया गया है। वही सुरक्षा प्रावधान लागू रहेंगे, जो जवाहरलाल नेहरू के समय से चले आ रहे हैं। नुकसान की स्थिति में संचालक की जिम्मेदारी तय होगी और परमाणु उत्तरदायित्व कोष भी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि अब भारत किसी का अनुसरण नहीं करता, बल्कि दुनिया भारत का अनुसरण करती है। कुछ सांसदों द्वारा अरुण जेटली के पुराने विरोध का उल्लेख किए जाने पर उन्होंने कहा कि समय और परिस्थितियां बदल चुकी हैं।