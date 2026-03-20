कुलिशजी के विचार और मूल्य प्रेरणा देते रहेंगे, जन्मशती दिवस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का ट्वीट

कुलिशजी के मार्गदर्शन में पत्रिका ने सनसनीखेज खबरों के बजाया तथ्यपरक, संतुलित और जिम्मेदार रिपोर्टिंग को प्राथमिकता दी। उनकी इसी सोच ने पत्रिका समूह को विश्वसनीयता दिलाई। जन्मशती के अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कुलिशजी की निर्भीक लेखनी और जनहित के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को याद किया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर ट्वीट कर कुलिशजी को कोटि-कोटि नमन किया।