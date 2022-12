'भगवान राम ने पूरी दुनिया को सिखाया जीने का तरीका', भारत जोड़ो यात्रा के दौरान बोले राहुल गांधी

भारत जोड़ो यात्रा के दौरान आज राहुल गांधी ने आगर मालवा में एक जनसभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने कहा कि "भगवान राम जिंदगी जीने का तरीका थे। भगवान राम ने पूरी दुनिया को जीने का तरीका सिखाया।"

'Lord Ram taught the whole world how to live', said Rahul Gandhi during Bharat Jodo Yatra