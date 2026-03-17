लंबी लाइन का झंझट होगा खत्म, WhatsApp और कॉल से घर बैठे मिनटों में बुक करें LPG सिलेंडर

LPG सिलेंडर बुकिंग प्रोसेस (AI Image)
LPG Gas Booking: अगर आपके घर में LPG सिलेंडर खत्म होने वाला है, तो अब उसे बुक करने के लिए गैस एजेंसी के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। Indane, HP Gas और Bharat Gas जैसी कंपनियां कॉल, SMS, WhatsApp और मोबाइल ऐप के जरिए आसान बुकिंग सुविधा दे रही हैं। हालांकि, हाल के दिनों में LPG बुकिंग सिस्टम पर बढ़ते लोड के कारण कॉल और ऐप सेवाओं में दिक्कतें देखने को मिली हैं। ऐसे में अगर एक तरीका काम न करे, तो आप दूसरे ऑप्शन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं।
अब WhatsApp के जरिए भी LPG सिलेंडर बुक करना बेहद आसान हो गया है। इसके लिए आपको अपनी गैस कंपनी के नंबर पर मैसेज करना होगा।
इन नंबरों पर Hi या REFILL लिखकर मैसेज भेजें और स्क्रीन पर दिए गए निर्देशों को फॉलो करें।
तीनों कंपनियों ने अपने-अपने मोबाइल ऐप भी लॉन्च किए हैं, जिनसे आप सिलेंडर बुकिंग, ऑनलाइन पेमेंट और डिलीवरी स्टेटस आसानी से चेक कर सकते हैं:
ये ऐप Google Play Store पर उपलब्ध हैं और यूजर-फ्रेंडली इंटरफेस के साथ आते हैं।
सरकार ने LPG बुकिंग से जुड़े नियमों में भी बदलाव किया है। अब एक सिलेंडर लेने के बाद दूसरा सिलेंडर बुक करने के लिए कम से कम 25 दिन का इंतजार करना होगा। पहले यह अवधि 21 दिन थी।
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