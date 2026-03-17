लंबी लाइन का झंझट होगा खत्म, WhatsApp और कॉल से घर बैठे मिनटों में बुक करें LPG सिलेंडर

LPG Gas Booking: अगर आपके घर में LPG सिलेंडर खत्म होने वाला है, तो अब उसे बुक करने के लिए गैस एजेंसी के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। Indane, HP Gas और Bharat Gas जैसी कंपनियां कॉल, SMS, WhatsApp और मोबाइल ऐप के जरिए आसान बुकिंग सुविधा दे रही हैं। हालांकि, हाल के दिनों में LPG बुकिंग सिस्टम पर बढ़ते लोड के कारण कॉल और ऐप सेवाओं में दिक्कतें देखने को मिली हैं। ऐसे में अगर एक तरीका काम न करे, तो आप दूसरे ऑप्शन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं।