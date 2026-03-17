17 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

लंबी लाइन का झंझट होगा खत्म, WhatsApp और कॉल से घर बैठे मिनटों में बुक करें LPG सिलेंडर

Online LPG Gas Booking Process: अब Indane, HP Gas और Bharat Gas के LPG सिलेंडर कॉल, SMS, WhatsApp या मोबाइल ऐप से आसानी से बुक किए जा सकते हैं। जानिए पूरी प्रक्रिया।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Devika Chatraj

Mar 17, 2026

LPG सिलेंडर बुकिंग प्रोसेस (AI Image)

LPG Gas Booking: अगर आपके घर में LPG सिलेंडर खत्म होने वाला है, तो अब उसे बुक करने के लिए गैस एजेंसी के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। Indane, HP Gas और Bharat Gas जैसी कंपनियां कॉल, SMS, WhatsApp और मोबाइल ऐप के जरिए आसान बुकिंग सुविधा दे रही हैं। हालांकि, हाल के दिनों में LPG बुकिंग सिस्टम पर बढ़ते लोड के कारण कॉल और ऐप सेवाओं में दिक्कतें देखने को मिली हैं। ऐसे में अगर एक तरीका काम न करे, तो आप दूसरे ऑप्शन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं।

कॉल से LPG सिलेंडर बुक करने का तरीका

  • अगर आपके पास HP Gas कनेक्शन है, तो आप अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से IVRS नंबर 88888 23456 पर कॉल करके बुकिंग कर सकते हैं। इसके अलावा 94936 02222 पर मिस्ड कॉल देकर भी सिलेंडर बुक किया जा सकता है।
  • Bharat Gas यूजर्स 77150 12345 या 77180 12345 पर कॉल करके LPG रिफिल बुक कर सकते हैं।
  • Indane Gas उपभोक्ता 7718955555 पर कॉल या SMS के जरिए आसानी से बुकिंग कर सकते हैं।

WhatsApp से मिनटों में LPG बुकिंग

अब WhatsApp के जरिए भी LPG सिलेंडर बुक करना बेहद आसान हो गया है। इसके लिए आपको अपनी गैस कंपनी के नंबर पर मैसेज करना होगा।

  • Indane Gas WhatsApp: 75888 88824
  • HP Gas WhatsApp: 92222 01122
  • Bharat Gas WhatsApp: 1800 22 4344

इन नंबरों पर Hi या REFILL लिखकर मैसेज भेजें और स्क्रीन पर दिए गए निर्देशों को फॉलो करें।

मोबाइल ऐप से करें आसान बुकिंग

तीनों कंपनियों ने अपने-अपने मोबाइल ऐप भी लॉन्च किए हैं, जिनसे आप सिलेंडर बुकिंग, ऑनलाइन पेमेंट और डिलीवरी स्टेटस आसानी से चेक कर सकते हैं:

  • Indane: IndianOil ONE
  • HP Gas: HP Gas ऐप
  • Bharat Gas: Hello BPCL

ये ऐप Google Play Store पर उपलब्ध हैं और यूजर-फ्रेंडली इंटरफेस के साथ आते हैं।

LPG बुकिंग के नियमों में बदलाव

सरकार ने LPG बुकिंग से जुड़े नियमों में भी बदलाव किया है। अब एक सिलेंडर लेने के बाद दूसरा सिलेंडर बुक करने के लिए कम से कम 25 दिन का इंतजार करना होगा। पहले यह अवधि 21 दिन थी।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

LPG Cylinder Crisis

Published on:

17 Mar 2026 04:56 pm

Hindi News / National News / लंबी लाइन का झंझट होगा खत्म, WhatsApp और कॉल से घर बैठे मिनटों में बुक करें LPG सिलेंडर

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

‘समय बोलता नहीं, इंतजार करता है फिर उत्तर देता है’…TVK पर भड़के सुपरस्टार रजजनीकांत

Superstar rajinikanth
राष्ट्रीय

हरियाणा राज्यसभा चुनाव के बाद कांग्रेस में घमासान! कार्यकारी अध्यक्ष ने पार्टी छोड़ी

Ramkishan Gurjar
राष्ट्रीय

मंत्री अश्विनी वैष्णव तक पहुंचा नोरा फतेही के ‘अश्लील’ गाने का मामला, सेंसर बोर्ड तक भी पहुंचा शिकायत पत्र

Nora Fatehi Sarki Chunar Teri Sarke Song Controversy
बॉलीवुड

TMC ने 291 सीटों पर घोषित किए उम्मीदवार, भवानीपुर से चुनाव लड़ेंगी ममता बनर्जी

mamata banerjee
राष्ट्रीय

चुनाव से पहले पूर्व मंत्री को जोर का झटका: ‘सबूतों से छेड़छाड़’ केस में फंसे एंटनी राजू, अब नहीं लड़ पाएंगे इलेक्शन!

MLA Antony Raju
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.