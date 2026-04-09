LPG गैस उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर! 15,400 टन रसोई गैस लेकर ‘ग्रीन आशा’ टैंकर मुंबई पहुंचा



इस समय पश्चिम एशिया में Iran, Israel और United States के बीच बढ़ते तनाव ने इस समुद्री मार्ग को बेहद असुरक्षित बना दिया है। यही वजह है कि इस रास्ते से गुजरने वाले जहाजों पर खतरा कई गुना बढ़ गया है। ऐसे हालात में ‘ग्रीन आशा’ का सुरक्षित भारत पहुंचना एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। इस जहाज को नवी मुंबई के Nhava Sheva Port (नवा शेवा पोर्ट) पर उस विशेष बर्थ पर लगाया गया है, जिसका संचालन Bharat Petroleum Corporation Limited और Indian Oil Corporation मिलकर करते हैं। यह वही जगह है जहां से देशभर में ऊर्जा आपूर्ति का बड़ा हिस्सा आगे भेजा जाता है।