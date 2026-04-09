हिज़बुल्लाह ने दी इज़रायल को धमकी – ‘नहीं रुके हमले तो देंगे करारा जवाब’

अमेरिका (United States Of America) और इज़रायल (Israel) के ईरान (Iran) के खिलाफ चल रहे युद्ध में 2 हफ्ते का सीज़फायर लागू हो गया है और दोनों पक्षों की तरफ से हमले अब बंद हो गए हैं। युद्ध के दौरान इज़रायल ने लेबनान (Lebanon) पर भी हमलों का सिलसिला फिर से शुरू कर दिया था, जो अभी भी जारी है। सीज़फायर के तहत ईरान ने मांग की थी कि लेबनान पर हमले रुके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अमेरिका और इज़रायल के अनुसार सीज़फायर समझौते में लेबनान शामिल नहीं था, जबकि ईरान ने इसे एक अहम शर्त बताया है। लेबनान पर हमलों के बीच हिज़बुल्लाह (Hezbollah) ने इज़रायल को धमकी दी है।