LPG Cylinder Price: सस्ता हुआ LPG सिलेंडर, जानिए अब कितने में मिलेगा

आज यानी 1 नवंबर से कमर्शियल LPG सिलेंडर के दाम घटे हैं, जबकि घरेलू LPG के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। कमर्शियल सिलेंडर के दाम महज 5 रुपये की कटौती की गई है। दिल्ली में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर अब 1590.50 रुपये में मिलेगा। पिछले एक साल में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम 200 रुपये से अधिक घटे हैं। 1 नवंबर 2024 को दिल्ली में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 1802 रुपये में मिल रहा था, जोकि अब 1590.50 रुपये में मिलेगा। वहीं, घरेलू एलपीजी सिलेंडर इस अवधि में 50 रुपये महंगा हुआ है।