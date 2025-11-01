LPG Cylinder Price: सस्ता हुआ LPG सिलेंडर, जानिए अब कितने में मिलेगा

कमर्शियल गैस सिलेंडर (फाइल फोटो)
आज यानी 1 नवंबर से कमर्शियल LPG सिलेंडर के दाम घटे हैं, जबकि घरेलू LPG के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। कमर्शियल सिलेंडर के दाम महज 5 रुपये की कटौती की गई है। दिल्ली में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर अब 1590.50 रुपये में मिलेगा। पिछले एक साल में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम 200 रुपये से अधिक घटे हैं। 1 नवंबर 2024 को दिल्ली में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 1802 रुपये में मिल रहा था, जोकि अब 1590.50 रुपये में मिलेगा। वहीं, घरेलू एलपीजी सिलेंडर इस अवधि में 50 रुपये महंगा हुआ है।
कोलकाता में अब कमर्शियल 1700.50 रुपये की जगह 1694 में मिलेगा। यहां 6.50 रुपये की राहत मिली है। मुंबई में 1542 रुपये मिलेगा, पहले 1547 रुपये का था। चेन्नई में अब आज से कमर्शियल सिलेंडर 1750 रुपये में मिलेगा। पहले यह 1754.50 रुपये का था। वहीं, घरेलू सिलेंडर दिल्ली में 853 रुपये, मुंबई में 852.50 रुपये और लखनऊ में 890.50 रुपए में मिल रहा है। पटना में इसकी कीमत 951 रुपये है।
आपको बता दें कि तेल कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बदलाव करती है। इसके साथ ही क्रूड ऑयल की इंटरनेशनल कीमतों, भारतीय करेंसी रुपयेे की स्थिति के अलावा अन्य बाजार स्थितियों को ध्यान में रखते हुए इसकी कीमत तय करती है।
