लुधियाना DSP की दंपती से झड़प, कार की टक्कर के बाद उलझे, हुई गाली-गलौच

पंजाब के लुधियाना में दिवाली की रात DSP जतिंदर चोपड़ा की बीच सड़क पर दंपती से बहस हो गई। दरअसल, डीएसपी चोपड़ा की कार की टक्कर दंपती की कार से हो गई। इसमें DSP की कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं, दूसरे राहगीर की कार को भी नुकसान हुआ है। टक्कर के बाद दोनों पक्षों में कहा सुनी हो गई। इस दौरान कार सवार व्यक्ति वीडियो बनाने लगा। उसे वीडियो बनाता देख DSP भड़क गए। फिर दोनों ओर से गाली-गलौच भी हुई।