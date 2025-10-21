लुधियाना DSP की दंपती से झड़प, कार की टक्कर के बाद उलझे, हुई गाली-गलौच

लुधियाना DSP की कार की टक्कर (फोटो-फेसबुक)
पंजाब के लुधियाना में दिवाली की रात DSP जतिंदर चोपड़ा की बीच सड़क पर दंपती से बहस हो गई। दरअसल, डीएसपी चोपड़ा की कार की टक्कर दंपती की कार से हो गई। इसमें DSP की कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं, दूसरे राहगीर की कार को भी नुकसान हुआ है। टक्कर के बाद दोनों पक्षों में कहा सुनी हो गई। इस दौरान कार सवार व्यक्ति वीडियो बनाने लगा। उसे वीडियो बनाता देख DSP भड़क गए। फिर दोनों ओर से गाली-गलौच भी हुई।
बताया जाता है कि कार सवार व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ कहीं जा रहा था। बाड़ेवाल रोड पर उसकी कार DSP जतिंदर चोपड़ा की कार से टकरा गई। DSP चोपड़ा अपने भाई के साथ कहीं जा रहे थे। टक्कर होते ही डीएसपी और उनके भाई नीचे उतर आए। व्यक्ति और उसकी पत्नी भी कार से बाहर आए गए। दोनों पक्षों ने अपने वाहनों को देखा।
आरोप है कि कार क्षतिग्रस्त होने पर डीएसपी भड़क गए और व्यक्ति से नोकझोंक करने लगे। व्यक्ति ने भी अपनी कार को नुकसान के बारे में बताते हुए विरोध किया। इस पर दोनों में जमकर कहासुनी शुरू हो गई। दंपती का आरोप है कि विरोध होने पर डीएसपी और ज्यादा भड़क गए। उन्होंने और उनके भाई ने अपशब्द कहे। लोगों ने किसी तरह मामला शांत करवाया। वीडियो बनाने वाला दूसरा पक्ष कौन है इस बारे अभी पता नहीं चल सका।
बड़ी खबरेंView All
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग