गोवा नाइटक्लब हादसे के आरोपी लूथरा ब्रदर्स 10 दिन बाद थाईलैंड से भारत लाए गए

Luthra Brothers Deportation: गोवा नाइटक्लब अग्निकांड के आरोपी लूथरा ब्रदर्स को मंगलवार को 10 दिन बाद थाईलैंड से भारत लाया गया। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहले से मौजूद गोवा पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा गोवा में ‘बर्च बाय रोमियो लेन’ नाइट क्लब के मालिक हैं। 6 दिसंबर को नाइटक्लब में भीषण आग लगने से 25 लोगों की मौत हो गई थी। घटना के कुछ ही घंटों बाद दोनों भाई थाईलैंड भाग गए थे। इसके बाद उनके खिलाफ इंटरपोल ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया गया। इसके बाद 11 दिसंबर को इन्हें फुकेट से गिरफ्तार किया गया था। अग्निकांड मामले में पांच मैनेजर और स्टाफ सदस्यों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पिछले हफ्ते दिल्ली हाईकोर्ट ने लूथरा बंधुओं की गिरफ्तारी को लेकर अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था।