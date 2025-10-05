पत्नी-मां का जीवन भर ख्याल रखना पुरुष का फर्ज, 21000 मासिक भत्ता देने के खिलाफ HC पहुंचे पति-बेटों को जज ने खूब झाड़ा

मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै पीठ ने हाल ही में एक 60 साल के व्यक्ति और उसके दो बेटों की याचिका को खारिज करते हुए खूब फटकार लगाई है। याचिका में फैमिली कोर्ट द्वारा सुनाए गए फैसले को चुनौती दी गई थी। फैमिली कोर्ट ने अलग रह रही पत्नी को 21,000 रुपये मासिक गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया था।