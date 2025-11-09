‘कोई भी गली भगवान के लिए अयोग्य नहीं’, दलित बस्ती से गुजरेगा भगवान का रथ, मद्रास हाईकोर्ट ने दिया आदेश

मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति पी.बी. बालाजी ने कहा कि आस्था को जाति या पंथ की सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता और न ही दिव्यता को इंसानी पूर्वाग्रहों तक सीमित किया जा सकता है। उन्होंने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा, "भगवान केवल कुछ खास सड़कों पर ही निवास नहीं करते हैं। जिस सड़क से भगवान का रथ गुजरता है, वह सड़क कभी अपवित्र नहीं हो सकती है। ईश्वर की नजर में सब एक हैं, इसलिए परंपरा की पवित्रता की आड़ में भेदभाव को उचित नहीं ठहराया जा सकता।"