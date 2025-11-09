Patrika LogoSwitch to English

राष्ट्रीय

‘कोई भी गली भगवान के लिए अयोग्य नहीं’, दलित बस्ती से गुजरेगा भगवान का रथ, मद्रास हाईकोर्ट ने दिया आदेश

Madras High Court verdict: मद्रास हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कांचीपुरम जिला प्रशासन और एचआर एंड सीई विभाग को आदेश दिए कि मुथुकोलक्की अम्मन मंदिर का रथ दलित बस्ती से निकाला जाए। HC ने कहा कि कोई भी गली भगवान के लिए अयोग्य नहीं।

भारत

image

Pushpankar Piyush

Nov 09, 2025

Madras HC

मद्रास हाईकोर्ट का फैसला

Madras High Court verdict: मद्रास हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए दलित कॉलोनी से मंदिर का रथ निकालने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि भगवान किसी के भी साथ भेदभाव नहीं करते हैं। कोई ऐसी गली भगवान के लिए अयोग्य नहीं है।

मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति पी.बी. बालाजी ने कहा कि आस्था को जाति या पंथ की सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता और न ही दिव्यता को इंसानी पूर्वाग्रहों तक सीमित किया जा सकता है। उन्होंने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा, "भगवान केवल कुछ खास सड़कों पर ही निवास नहीं करते हैं। जिस सड़क से भगवान का रथ गुजरता है, वह सड़क कभी अपवित्र नहीं हो सकती है। ईश्वर की नजर में सब एक हैं, इसलिए परंपरा की पवित्रता की आड़ में भेदभाव को उचित नहीं ठहराया जा सकता।"

कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 17 का किया उल्लेख

संविधान के अनुच्छेद 17 का उल्लेख करते हुए कोर्ट ने याद दिलाया कि देश में अस्पृश्यता (छुआछूत) को न केवल शारीरिक रूप से, बल्कि उसकी मूल भावना के साथ भी समाप्त कर दिया गया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि कोई भी व्यक्ति यह तय करने का अधिकार नहीं रखता कि कौन देवता के सामने खड़ा होकर पूजा कर सकता है और कौन नहीं।

क्या था मामला?

दरअसल, पूरा मामला कांचीपुरम के मुथु कोलाक्की अम्मन मंदिर से जुड़ा है। अनुसूचित जाति समुदाय के एक व्यक्ति ने उच्च न्यायालय में याचिक कर आरोप लगाया था कि ऊंची जाति के लोग उसके समुदाय को मंदिर में प्रवेश नहीं करने देते हैं। याचिकाकर्ता ने मांग की थी कि मंदिर के रथ उत्सव के दौरान रथ को उनकी दलित कॉलोनी तक आने की अनुमति दी जाए, ताकि वे भी इस उत्सव का हिस्सा बन सकें।

याचिकाकर्ता का कहना था कि हालांकि मंदिर का प्रबंधन हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती (HR&CE) विभाग के पास है, लेकिन भेदभाव अभी भी जारी है और कुछ लोग कानून हाथ में लेकर उन्हें रोक रहे हैं।

प्रतिवादी ने क्या कहा?

सुनवाई के दौरान जिला कलेक्टर ने अदालत को बताया कि पूर्व के आदेशानुसार क्षेत्र का निरीक्षण किया गया था और याचिकाकर्ता या उनके समुदाय के लोगों के मंदिर प्रवेश या रथ उत्सव में भाग लेने पर कोई रोक नहीं है।

दूसरी ओर, निजी प्रतिवादियों (ऊंची जाति के प्रतिनिधियों) ने याचिका का विरोध किया। उनका तर्क था कि दशकों से रथ यात्रा का एक निश्चित मार्ग तय है और उसे बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने दलील दी कि यदि यह मांग मानी गई, तो अन्य लोग भी अपनी सड़कों पर रथ ले जाने की मांग करेंगे, जिससे जटिलताएं बढ़ेंगी। हालांकि, उन्होंने छुआछूत के आरोपों से इनकार किया।

अदालत का अंतिम निर्देश

कांचीपुरम जिलाधिकारी ने अदालत को बताया कि जुलूस के ऐतिहासिक स्वरूप को प्रभावित किए बिना मार्ग का विस्तार करना संभव है। इस रिपोर्ट के आधार पर हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि रथ यात्रा प्रस्तावित नए एकीकृत मार्ग से ही निकाली जाए। HC ने कहा कि जुलूस शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो और इस दौरान पर्याप्त पुलिस सुरक्षा प्रदान की जाए।

Published on:

09 Nov 2025 06:37 am

Hindi News / National News / 'कोई भी गली भगवान के लिए अयोग्य नहीं', दलित बस्ती से गुजरेगा भगवान का रथ, मद्रास हाईकोर्ट ने दिया आदेश

